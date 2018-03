James Levine, concediat pentru hărțuire sexuală, a dat în judecată Metropolitan Opera

James Levine, legendarul director muzical al Metropolitan Opera concediat luni după acuzaţii de abuzuri sexuale, a dat în judecată celebra instituţie, a anunţat joi avocatul Met, caracterizând această plângere drept "şocantă", relatează AFP.



"Este şocant că dl Levine refuză să-şi asume responsabilitatea actelor sale şi că a decis, dimpotrivă, să atace Met cu o plângere plină de afirmaţii false", a declarata avocata, Bettina Plevan, într-un comunicat transmis de AFP joi seară.



"Afirmaţiile dlui Levine potrivit cărora Met are o vendetta împotriva lui sunt lipsite de orice fundament", a adăugat avocata, subliniind că Metropolitan Opera l-a susţinut pe James Levine în timpul unor lungi perioadă de boală şi i s-au dat "numeroase ocazii" să se exprime în cadrul anchetei interne lansate în decembrie care a dus la concedierea sa.



"Numai la finalul anchetei, dându-şi seama că era iminentă concedierea sa, el a acceptat să răspundă la întrebări, dar punând condiţii imposibile, solicitând să afle identitatea acuzatorilor în condiţiile în care anonimatul le fusese garantat", a adăugat Bettina Plevan.



În plângerea sa, citată de New York Times, James Levine acuză Metropolitan Opera de rupere a contractului şi de defăimare, solicitându-i patru milioane de dolari pentru întreruperea contractului şi o sumă neprecizată drept despăgubire pentru defăimare.



Contractul său de director onorific, căruia Met i-a pus capăt luni, prevedea o remuneraţie anuală de 400.000 de dolari şi 27.000 de dolari pentru toate reprezentaţiile care urmau, potrivit acestei plângeri.



Metropolitan Opera din New York a anunţat luni concedierea lui Levine, la finalul unei anchete interne în urma căreia Met a afirmat că a confirmat că atotputernicul şef de orchestră s-a făcut vinovat de abuzuri sexuale.



În vârstă de 74 de ani, James Levine a fost suspendat la 3 decembrie după publicarea unor dezvăluiri privind aceste abuzuri de către New York Times şi New York Post.



Cele două cotidiene au relatat cazul unui bărbat care l-a acuzat pe şeful de orchestră că l-a pipăit din 1985, când nu avea decât 15 ani, până în 1993.



Alţi trei bărbaţi au afirmat la rândul lor public că au fost agresaţi sexual de James Levine, chiar dacă acesta nu este urmărit penal.



Levine s-a retras oficial la finalul sezonului 2015-16, după 40 de ani la conducerea muzicală a Met, din motive de sănătate.



El a rămas însă director muzical onorific şi a revenit pentru a dirija orchestra de mai multe ori. Ultima dată s-a aflat la bagheta dirijorală la 2 decembrie, pentru "Requiem" de Verdi.

