Japonia: Maeştrii sculpturilor în gheaţă şi-au dat întâlnire, ca în fiecare an, la Festivalul zăpezii de la Sapporo

Peste 2 milioane de vizitatori sunt aşteptaţi în parcul Odori din Sapporo, Japonia, începând de luni şi până pe 12 februarie, pentru a participa la Festivalul anual al zăpezii, ajuns la cea de-a 68-a ediţie, conform Reuters.



Oamenii vin din toate colţurile planetei să admire cele câteva sute de statui realizate în zăpadă şi sculpturile din gheaţă ce reprezintă personaje şi personalităţi celebre din lumea politică şi artistică. Printre sculpturile în gheaţă şi zăpadă din acest an se numără şi cea a noului preşedinte al SUA, Donald Trump.



O fanfară militară a cântat la ceremonia de deschidere în care a fost amplasat şi un drapel al Franţei pe o replică din gheaţă a celebrului Arc de Triumf din Paris.



Vizitatorii pot admira şi o replică din gheaţă, la scară naturală a solistului Pikotaro, devenit celebru după ce piesa sa, 'Pen-Pineapple-Apple-Pen', a devenit virală pe YouTube anul trecut. Această piesă i-a inspirat pe autorii sculpturii ce-l reprezintă pe Donald Trump punându-i acestuia în mâini un măr şi un stilou.



De asemenea, la ediţia din acest an a festivalului pot fi admirate sculpturi ale personajelor din Pokemon Go dar şi ale eroilor din universul "Star Wars", printre care temutul Lord Sith Darth Vader dar şi simpaticii roboţi R2D2 şi C-3PO.



Echipe din întreaga lume vor concura într-un concurs de sculpturi în gheaţă, iar echipa câştigătoare va fi anunţată joi.



Pentru ca atmosfera să fie una plăcută în vecinătatea operelor de gheaţă se desfăşoară o serie de concerte.



"Sapporo" a luat naştere în anul 1950, când nişte elevi de la liceul local, jucându-se în Parcul Odori, au realizat şase statui de zăpadă, ce au putut fi admirate de numeroşii trecători, potrivit www.snowfes.com. În 1955, reprezentanţi ai forţelor de apărare militară au construit, din acelaşi material, o imensă sculptură pentru care astăzi festivalul a devenit celebru. În 1959, un număr de 2.500 de persoane au participat la realizarea sculpturilor în zăpadă, iar evenimentul a fost amintit pentru prima dată ca ''Festival al zăpezii''.



În 1972, festivalul zăpezii a fost organizat în acelaşi timp cu Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sapporo, aducând astfel renume internaţional evenimentului. În 1974, a fost organizată o competiţie internaţională de statui din zăpadă în cadrul festivalului zăpezii. De atunci, numeroase echipe din diverse regiuni ale lumii, printre care Shenyang (China), Alberta (Canada), Munchen (Germania), Sydney (Australia) şi Portland (SUA) au o strânsă legătură cu Sapporo, participând la acest eveniment. De la an la an, festivalul a început să ia amploare, afirmându-se drept cel mai mare eveniment japonez al sezonului rece.AGERPRES