Juncker întrebat dacă vor părăsi şi alte state UE: "Nu, o să observe la autopsie că nu merită efortul"

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a apreciat joi că, după ce Marea Britanie a optat pentru ieşirea din UE, nu vor exista şi alte state care să părăsească Uniunea.



"Nu, o să observe la autopsie că nu merită efortul", a precizat el, în cadrul unui dialog cu cetăţenii români, găzduit de Muzeul Naţional de Artă.



Răspunsul referitor la această chestiune a fost singurul pe care preşedintele CE l-a oferit în limba engleză, în condiţiile în care pe parcursul întregii dezbateri a preferat să vorbească în limba franceză.



"Nu ştiu de ce britanicii au dorit să părăsească UE. Cred că este o greşeală majoră, în acest moment şi în perspectiva viitorului, pentru că nu cred că o ţară mare, cum e Marea Britanie, este mai puternică în afara UE decât în interiorul ei, pentru că dacă eşti în interiorul UE poţi să influenţezi procesul decizional, poţi să afectezi gândirea celorlalţi. (...) 80% din PIB este creat în afara UE, noi suntem continentul cel mai mic, nu-i aşa? Europa - chiar dacă noi credem că suntem mari - reprezintă foarte puţin în comparaţie cu alţii. Noi am pierdut din punct de vedere demografic şi, de asemenea, pierdem influenţă politică, tocmai pentru că a scăzut în mod dramatic PIB-ul", a spus el.



Juncker a afirmat că au existat greşeli şi din partea Comisiei Europene, dar a adăugat că a cunoscut două mari distrugeri în viaţa sa: distrugerea URSS de către Gorbaciov şi faptul că David Cameron a supus riscului naţiunea britanică.



El a subliniat totodată că CE este preocupată de reducerea birocraţiei.



"Am retras 400 de legi. Lansăm 20 de acte legislative pe an, iar Comisia precedentă - 120. Încercăm să luăm măsuri importante pe chestiuni importante şi decizii mai puţin importante, pe chestiuni mai puţin importante. Unii spun că încercăm să reglementăm totul şi, mai ales, vieţile cetăţenilor. Punem un accent special pe imigraţie", a precizat Jean-Claude Juncker. AGERPRES