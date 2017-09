Jurnalist BBC aflat sub acoperire "recrutat" de un militant Isis pentru atacul de pe London Bridge

Un agent al Statului Islamic a încercat să convingă un reporter aflat sub acoperire să conducă un atac pe London Bridge, cu un an înainte ca opt persoane să fie omorâte şi alte câteva zeci să fie rănite în acelaşi loc, scrie The Guardian.

Un raport special al BBC Inside Out London afirmă că agentul a încurajat unul dintre jurnaliştii de la BBC să atace London Bridge, sugerându-i că poate face asta singur sau cu un grup. Acelaşi agent a dezvăluit tutoriale teroriste cu detalii despre care BBC a afirmat că au asemănări izbitoare cu atacul care a avut loc pe 3 iunie pe London Bridge, unde toţi cei trei autori ai atacului – Khuram Butt, în vârstă de 27 de ani, Rachid Redouane, în vârstă de 30 de ani şi Youssef Zaghba, în vârstă de 22 de ani, au fost împuşcaţi mortal de către poliţişti.

Într-un reportaj special bazat pe cercetarea extremismului islamic, jurnalistul aflat sub acoperire a folosit reţeaua de socializare Twitter pentru a intra în contact cu jihadistul Junaid Hussain, cel care recruta persoane pentru atentate. Vorbind pe un site cu mesaje criptate, tânărul în vârstă de 21 de ani a afirmat că îl poate ajuta pe jurnalistul aflat sub acoperire cum să facă bombe acasă.

Când Hussain, din Birmingham, a fost omorât de o dronă a armatei SUA în Raqqa în 2015, un alt agent a luat legătura cu jurnalistul aflat sub acoperire pentru a continua conversaţia. Acesta a detaliat un scenariu al asasinării unui ofiţer de poliţie, inclusiv despre cum să obţii arme şi gloanţe.