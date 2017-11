Kevin Spacey s-a aşezat pe tronul Elisabetei a II-a

Actorul american Kevin Spacey, aflat în centrul unui scandal pentru presupuse hărţuiri sexuale asupra unor tineri, a vizitat în particular, în urmă cu câţiva ani, Palatul Buckingham şi a încălcat protocolul aşezându-se pe tronul reginei Elisabeta a II-a, a dezvăluit duminică ziarul Sunday Time, citat de EFE.



Actorul a vizitat reşedinţa oficială a familiei regale britanice, alături de fiul reginei, prinţul Andrew, ducele de York, şi a făcut mai multe fotografii aşezat pe tron, subliniază ziarul britanic.



Vizita privată la palat a avut loc în perioada în care Spacey era director artistic al teatrului londonez Old Vic, post pe care l-a ocupat între 2004 şi 2015, potrivit ziarului duminical.



Ziarul a ţinut să precizeze că nu există motive să se creadă că prinţul Andrew sau personalul palatului ar fi fost la curent cu acuzaţiile de hărţuire sexuale la adresa actorului.



"Apropierea de tron nu este un lucru permis. Dacă vreun membru al personalului (Palatului) face acest lucru, s-ar lua măsuri disciplinare", a declarat o persoană care ştia despre acest incident.



În sala tronului se află fotoliul realizat special pentru încoronarea reginei Elisabeta a II-a în 1953, în cadrul ceremoniei desfăşurate la catedrala Westminster Abbey, la un an după moartea tatălui său, regele George al VI-lea.

