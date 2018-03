Kim Jong Un la Beijing? Nici o confirmare, doar speculatii!

Un tren misterios care opreste la Beijing venind din Coreea de Nord si un dispozitiv de securitate neobisnuit: totul pare sa acrediteze ipoteza unei vizite in China a presedintelui Kim Jong Un, care ar reprezenta o revenire spectaculoasa a diplomatiei chineze pe scena marilor jocuri politice inaintea unui posibil summit Kim-Trump.

Daca informatia se confirma, ar fi prima vizita efectuata peste hotarele tarii sale de Kim Jong Un de la preluarea puterii, in 2011. Anuntul unei eventuale intalniri la nivel inalt intre Kim si presedintele american, Donald Trump a marginalizat, oarecum, China. Dar prezenta liderului nord-coreean la Beijing ar repune China in centrul jocului diplomatic.

"Chinezii se tem ca vor fi inlaturati in cazul in care Coreea de Nord ajunge la un acord cu americanii care sa nu reflecte neaparat si interesele Beijingului", a explicat Bill Bishop, un expert in problemele Chinei.

Dar vizita lui Kim nu a fost confirmata nici de Phenian, nici de Beijing, ministerul chinez de externe anuntand, printr-un comunicat, ca "nu este la curent" cu astfel de informatii. Mesajele legate de Kim Jong Ung au fost cenzurate pe retelele de socializare din China.

Vestea deplasarii lui Kim a venit din partea agentiei japoneze Kyodo, potrivit careia un tren special care transporta, de regula, inalti responsabili nord-coreeni, a sosit luni dupa amiaza la Beijing, unde a fost primit de o garda de onoare si in conditii de maxima securitate. Prezenta fortelor de ordine, in numar mare, a fost confirmata, ulterior, si de un martor ocular.

Pe de alta parte, un fotograf al agentiei France Presse, a observat marti dimineata cum o coloana oficiala de masini a iesit din curtea resedintei diplomatice din Diaoyutai, unde se oprea, de regula, Kim Jong Il, in timpul vizitelor sale la Beijing si care, acum, era inconjuratata de numerosi politisti.

La Washington, Casa Alba nu a putut confirma plecarea lui Kim Jong Un din Phenian, in timp ce sud-coreenii, de obicei bine informati in legatura cu ceea ce se intampla in Nord, s-au multumit sa anunte ca "urmaresc derularea evenimentelor".