UPDATE: Klaus Iohannis și Donald Trump susțin o declarație comună de presă, la finalul întâlnirii

UPDATE 1: Peședintele Klaus Iohannis a sosit la Casa Albă unde a fost întâmpunat de președintele SUA, Donald Trump.

Şeful statului va semna în cartea de onoare de la Casa Albă şi va avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale cu preşedintele american.



Ulterior, cei doi oficiali vor susţine o declaraţie de presă comună.



Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis declara că întâlnirea cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea un impact pozitiv major asupra publicului din România, dar şi asupra comunităţii româneşti din Statele Unite.



"Sunt fericit să pot împărtăşi povestea noastră de succes preşedintelui Trump, vineri, când vom avea convorbiri la Casa Albă. Întâlnirea noastră va fi importantă nu numai la nivel politic, ci va avea un impact pozitiv major asupra publicului român de acasă, asupra comunităţii româneşti din SUA, asupra comunităţilor de afaceri din ţările noastre şi asupra tuturor celor care au depus eforturi (...) pentru a face relaţia noastră mai solidă", a afirmat Iohannis, în cadrul dezbaterii '20 Years After - The Relevance of the Romanian - U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context', organizată de Heritage Foundation.



Administraţia Prezidenţială arăta, săptămâna trecută, că întrevederea celor doi înalţi oficiali va fi un excelent prilej pentru discutarea perspectivelor de aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia.



"Preşedintele Klaus Iohannis va aborda priorităţile de acţiune în cadrul relaţiei bilaterale şi va reconfirma angajamentul ferm al ţării noastre de a rămâne un aliat predictibil, stabil şi de încredere al Statelor Unite", preciza Administraţia Prezidenţială.



Tot vineri preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, la Departamentul de stat, cu secretarul de stat Rex Tillerson.



Preşedintele Klaus Iohannis efectuează până vineri o vizită în Statele Unite ale Americii.

Potrivit agendei preşedintelui Iohannis, declaraţia de presă comună va fi susţinută la finalul întrevederii celor doi şefi de stat, la ora locală 14,45, 21:45 ora României.



Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Departamentul de stat, cu secretarul de stat Rex Tillerson, iar apoi va fi primit la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump, cu care va avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale şi va susţine o declaraţie de presă comună.



Preşedintele Klaus Iohannis efectuează până vineri o vizită în Statele Unite ale Americii. AGERPRES