Koko, gorila care înțelegea limbajul semnelor, a murit la 46 de ani

Koko, o gorilă de sex feminin crescută în captivitate, faimoasă pentru capacitatea sa de a înţelege limbajul semnelor, a murit miercuri, la vârsta 46 de ani, în California, a anunţat The Gorilla Foundation, organizaţia non-profit care avea grijă de ea, informează AFP.



Koko - născută pe 4 iulie 1971 la Grădina Zoologică din San Francisco - a murit "în somn", a indicat Fundaţia citată, într-un comunicat.



"Capacitatea lui Koko de a învăţa limbajul şi empatia sa au deschis minţile şi inimile a milioane de oameni", a adăugat Fundaţia, precizând că gorila era foarte iubită şi le va lipsi profund.



În 1972, cercetătoarea şi psiholoaga de animale Francine Patterson a început să o înveţe pe Koko limbajul semnelor, înainte de a-şi continua formarea profesională la Universitatea Stanford, unde a şi fost înfiinţată The Gorilla Foundation (1973), dedicată studiului gorilelor în captivitate .



De-a lungul vieţii, Koko a fost capabilă să înţeleagă peste 1.000 de semne din GSL (Gorilla Sign Language, limbajul semnelor pentru gorile), dar şi, potrivit relatărilor, circa 2.000 de cuvinte în limba engleză. Din acest motiv, ea fost subiectul a numeroase materiale de presă care au făcut-o celebră, începând cu coperta revistei National Geographic, în octombrie 1978, în care apare făcându-şi un selfie într-o oglindă - poză folosită ulterior la ilustrarea copertei.



O altă caracteristică care i-a asigurat celebritatea a fost afecţiunea dovedită faţă de primul său pisoi, pe care l-a numit "All Ball" 0 care a constituit, de altfel, şi subiectul unei cărţi pentru copii intitulate "Koko's kitten". După moartea pisicii, lovită de o maşină, Koko a suferit luni întregi, însă a primit ulterior alte pisici ca animale de companie.

