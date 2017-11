Kremlinul nu stie care sunt planurile lui Vladimir Putin

Purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat ca seful sau, Vladimir Putin, nu a hotarat inca daca va candida sau nu pentru inca un mandat.

"Presedintele Putin nu a luat inca o hotarare. Stiti foarte bine ca nu zice nimic", a adaugat Peskov. Alegerile prezidentiale din Rusia sunt programate pentru 18 martie 2018. Tacerea lui Putin, e de bine sau de rau? Pana acum, nu a fost nicicum: oricum toti stiau ca Putin va ramane sau va reveni la Kremlin.

De altfel, si acum parerea generala este ca Putin nu se va retrage, dar convingerea analistilor nu este foarte categorica. Ce a intervenit? Contextul, conjunctura. Dupa cum spunea, zilele trecute, un politolog de la Moscova, senzatia este ca Putin parca ar astepta fie. Ce anume? Greu de spus. Poate vrea sa vada cum evolueaza scandalul de peste Ocean, unde presedintia lui Donald Trump este "patata" de ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut.

Poate asteapta sa vada ce se mai intampla in Coreea de Nord sau cine se va mai inscrie in cursa pentru Kremlin. Ca de fiecare data inaintea prezidentialelor, comentatorii rusi nu exclud existenta unui "candidat" surpriza, care sa incurce socotelile altor pretendenti, in special a celor care, in opinia Kremlinului, beneficiaza de sustinerea occidentului.

Cand va anunta Putin ce urmeaza sa faca? Initial s-a spus ca la sfarsitul lunii octombrie, apoi la inceputul lunii noiembrie. Ultima varianta ar fi in decembrie. La un moment dat.