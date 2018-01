La 69 de ani, mama lui Elon Musk este manechin! FOTO

Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si Londra au defilat 27 de modele cu varste de peste 50 de ani.

Maye Musk, mama celebrului inventator si om de afaceri Elon Musk, se numara printreele. "In ultimul an, am muncit mai mult decat in toata viata mea", a recunoscut Maye intr-un interviu pentru BBC.

Si-a inceput cariera in acest domeniu la 15 ani, in Africa de Sud. Dar recunoasterea a venit abia in ultimii ani. Maye a aparut pe copertilor unor reviste prestigioase, precum New York Magazine sau Elle Canada, a devenit imaginea firmei de cosmetice Clinique si a incheiat un contract cu una dintre cele mai mari agentii din lume, IMG Models.

Cum explica Maye acest succes "tarziu"? Mama lui Elon Musk crede ca de vina este parul carunt, pe care, la un moment dat, a incetat sa-l mai vopseasca. Si, desigur, aspectul fizic. "Nu e usor sa ma mentin. Sunt obligata sa-mi planific zilnic portiile de mancare, in caz contrar, risc sa adun rapid kilogram dupa kilogram. La haine port masura 42. Deci nu pot spune ca sunt chiar atat de slaba", a comentat Maye.

"La noi, la modelele mai in varsta, concurenta nu este foarte mare. Si munca este mai putina. Dar daca postezi in mod consecventi fotografii pe diferite retele de socializare pot sa strangi un numar suficient de vizualizari, ba chiar sa obtii o oferta fara casting", dezvaluie Maye, care anul trecut a fost cea mai "batrana" prezentatoare a brandului american Cover Girl.

"Nu ma tem ca voi implini 79 de ani. Varsta nu este un motiv de timiditate sau a neglijentei. Trebuie sa te bucuri ca traiesti in toate etapele vietii. Iar lumea modei te mobilizeaza si iti sustine starea de spirit", spune Maye.