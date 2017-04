La 91 de ani împliniți, regina Elisabeta a II-a afișează o vitalitate impresionantă

Regina Elisabeta a II-a, care sărbătoreşte vineri 91 de ani, îşi deleagă puţin câte puţin atribuţiile altor membri ai familiei regale, însă decana de vârstă şi de vechime la tron a monarhilor din întreaga lume continuă să afişeze o sănătate impresionantă, relatează AFP şi Reuters. Ca în fiecare an, în ziua aniversării Majestăţii Sale va fi zgomot, evenimentul fiind salutat cu 41 de salve de tun în Hyde Park şi 62 în Turnul Londrei. În rest, suverana britanică îşi va sărbători ziua de naştere în cea mai mare discreţie. Potrivit Reuters, regina nu are evenimente anunţate la care va participa vineri.



Născută la 21 aprilie 1926, regina are obiceiul de a-şi sărbători aniversarea în două moduri: în privat pe 21 aprilie, apoi în cadrul unei ceremonii oficiale în luna iunie, potrivit unei tradiţii seculare menită să ocolească capriciile vremii. În urmă cu un an, în condiţiile în care regina a împlinit 90 de ani, aniversarea privată a ieşit din cadrul obişnuit şi s-a transformat într-o baie de mulţime gigantică şi ultramediatizată la poalele castelului Windsor, urmată de numeroase manifestări de celebrare în întreaga ţară. "Sunt încă în viaţă", a glumit regina două luni mai târziu cu prilejul unei vizite în Irlanda de Nord. În realitate, anii par să alunece pe lângă regină, care afişează o vitalitate impresionantă după peste 65 de ani pe tronul britanic, jubileu de safir pe care l-a sărbătorit în luna februarie.



În urmă cu mai puţin de o lună, presa britanică a făcut risipă de superlative pentru a comenta o serie de fotografii în care regina apărea călare la Windsor, fără caschetă, şi doar cu o eşarfă neagră pe cap. Răceala puternică de care a suferit de Crăciun, care a provocat câteva îngrijorări în redacţii, nu mai este acum decât o amintire urâtă, scrie France Presse.



Regina, care a urcat pe tron în 1952 la vârsta de 25 de ani după decesul tatălui ei George al VI-lea, acceptă totuşi constrângerile impuse de vârstă şi are tendinţa să-şi reducă progresiv obligaţiile de câţiva ani. Potrivit cifrelor adunate de specialistul în monarhie Tim O'Donovan, regina a avut 393 de angajamente oficiale în 2014, 341 în 2015 şi 332 în 2016. Calendarul rămâne totuşi unul încărcat, în medie cu aproape un angajament pe zi. Tendinţa de a delega şi mai multe angajamente ar urma să continue în 2017, în condiţiile în care Palatul Buckingham a anunţat în decembrie că Elisabeta a II-a va renunţa la patronajul a 25 de organizaţii şi asociaţii de binefacere, care va trece în sarcina altor membri ai familiei regale. "Ea va împărţi această activitate cu familia sa", a explicat Palatul Buckingham, subliniind că regina a urmat exemplul soţului ei, ducele de Edinburgh, în vârstă de 95 de ani, care a renunţat şi el la o parte din sarcini după ce a devenit nonagenar, adaugă Agerpres.



Fiul său şi moştenitorul la tron, Prinţul Charles, o reprezintă tot mai mult în călătoriile peste hotare, la fel ca şi nepoţii săi Harry şi William. Însă chiar dacă Elisabeta a II-a a devenit ceva mai rară la vedere, nu se pune problema ca ea să-şi abandoneze obligaţiile, susţin la unison specialişti regali. Fidelă jurământului său, ea îşi va consacra viaţa "indiferent cât va mai dura ea", supuşilor săi, susţin aceştia.



Această continuitate în viaţa publică contribuie la popularitatea reginei, ajunsă azi la punctul cel mai înalt. Suverana britanică, care a dorit mereu să se ţină departe de afacerile politice, s-a afirmat în permanenţă ca unul dintre ultimii factori de coeziune într-o ţară minată de regionalism şi de profunde diviziuni după votul pentru Brexit.