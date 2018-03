Lectie de viata: Baiatul cu autism care a devenit profesor!

Profesorul american Stephen Shore este unul dintre cei mai buni specialisti in autism din lume. Diagnosticat el insusi cu aceasta boala, omul de stiinta a scris o carte, "Beyond the Wall", despre el, despre problemele si viata lui.

In primii ani de viata, a fost un copil nevorbitor, care se lovea cu capul de marginea patului. Gratie insa eforturilor parintilor, a reusit sa mearga la scoala, sa invete sa cante la cateva instrumente muzicale, sa termine o facultate, sa se casatoreasca si sa devina un expert de renume mondial in domeniul autismului.

Referindu-se, intr-un interviu pentru BBC, la eforturile parintilor lui, profesorul Shore isi exprima speranta ca "o viata productiva, plina de sens poate deveni o norma, nu o exceptie de la regula pentru majoritatea oamenilor cu autism. In loc sa vorbim despre "miracolul" produs numai in cazul catorva dintre aceste persoane, haideti sa facem in asa fel, incat miracolul sa fie pentru toti", spune el.

"Ceea ce au facut parintii mei astazi poate fi definit prin program intensiv de interventie timpurie", a explicat expertul, povestind cum, incercand sa-i atraga atentia, ei foloseau miscarea, muzica, integrarea senzoriala, imitatia si comentariile despre tot si toate. In urma cu 50 de ani, nu exista conceptul de interventie timpurie, care seamana, oarecum, cu ceea ce acum se numeste metoda Miller.

Din pacate, continua profesorul Shore, exista foarte multe situatii cand, "in loc sa ne concentram pe aptitudinile si posibilitatile persoanelor autiste, vedem doar problemele lor, limitele lor, disfunctionalitatile lor. Trebuie sa ne debarasam de 'modelul neajunsurilor' in favoarea recunoasterii meritelor fiecarui om. Trebuie sa intelegem ce poate acel om, care sunt partile lui puternice. Toti oamenii de succes si care sufera de autism pe care ii cunosc s-au folosit de partile lor puternice", a continuat el.

Parintii mei, si-a continuat povestirea profesorul american, "au avut foarte mutle griji. Am fost trei frati - eu cu autism, fratele meu diagnosticat cu retard mintal si sora mea mai mare cu mai multe probleme. Dar parintii mei au reusit sa gaseasca sprijin in primul rand printre rude. Bunicii s-au mutat mai aproape de noi. Erau mereu alaturi. Au cerut, de asemenea, sprijin din partea diferitelor organizatii. Acum, parintii copiilor cu autism pot gasi mult mai multa sustinere decat alti parinti.

Profesorul Shore crede, de asemenea, in necesitatea "de a pregati mai bine cadrele didactice care lucreaza cu copii cu autism. Nu exista tablete miraculoase. Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca gasi abordare potrivita pentru fiecare persoana autista. Si trebuie sa intelegem ca, desi rezultatele muncii noastre nu se vad, uneori, ele sunt. In orice caz, calitatea vietii acestor copii, a acestor oameni va fi mai buna decat fara aceste sedinte, jocuri, preocupari comune", afirma profesorul Shore.