Locuitorii din Ibiza nu-și mai găsesc locuințe din cauza turiștilor

Gabriel Alberto Andrade trăieşte de un an într-o camionetă pentru că nu îşi permite să plătească chiria unei locuinţe în Ibiza, unde preţurile au explodat în urma afluxului de turişti, informează AFP.



"Nu este uşor să trăieşti într-o camionetă, dar chiriile au luat-o razna. Este imposibil să plăteşti", exclamă Andrade, un argentinian de 47 de ani care locuieşte pe această insulă din arhipelagul Baleare din 2000. În urmă cu nouă ani, 400 de euro pe lună îi erau de ajuns pentru a închiria o casă, astăzi cu banii ăştia abia poate închiria o cameră.



Numărul de vizitatori în Ibiza, o mică insulă cu doar 142.000 de locuitori, s-a dublat de la 1,7 milioane în 2010, la trei milioane în 2016. Cererea mare de locuri de cazare a înmulţit închirierile sezoniere de apartamente, majoritatea ilegale, ceea ce a alimentat creşterea preţului chiriilor, astfel că în prezent este greu să găseşti o cameră pentru mai puţin de 600 de euro.



O organizaţie a persoanelor afectate de preţurile mari la chirii ('Afectados por los Alquileres') denunţă de mai multe luni existenţa unor oferte abuzive, precum: 500 de euro pe lună pentru a locui pe balcon, 300 de euro pentru o saltea, preţ care nu include însă baia, 2.100 de euro pentru o mică rulotă.



Situaţia se agravează în perioada de vârf a sezonului, când populaţia insulei se triplează şi este nevoie de muncitori sezonieri în industria turismului şi alte sectoare precum cel medical. Din cauza imposibilităţii de a găsi o locuinţă cu preţuri accesibile, principalul spital din Ibiza, Can Misses Hospital, a fost nevoit să renoveze un etaj care nu era folosit pentru a putea caza muncitorii săi sezonieri.



Ironic, din cauza creşterii numărului de vizitatori sectorul turistic are dificultăţi în a găsi muncitorii sezonieri de care au nevoie dacă nu oferă şi locuri de cazare. "În luna mai primeam 10-12 CV-uri pe zi de la cei care voiau să vină să muncească pe timpul verii. În prezent, primesc doar unul sau două", susţine Joan Riera, proprietarul restaurantului Can Alfredo, care a fost nevoit să angajeze doar localnici.



"Am pervertit sistemul", recunoaşte Lucas Prats, preşedintele unei organizaţii de promovare turistică. Înainte "erau clădiri de locuit şi zone turistice. Acum totul este pentru turism", a adăugat Prats.



În replică, parlamentul regional a adoptat, în luna iulie, o lege care interzice utilizarea apartamentelor pentru turişti fără o autorizaţie şi, de asemenea, a limitat la 623.000 numărul de vizitatori care pot sta în hoteluri sau structurile de cazare turistică, intenţia fiind reducerea acestei cifre la 500.000 în câţiva ani.



Obiectivul autorităţilor este să evite apariţia unor atitudini ostile în rândul localnicilor faţă de turism, o activitate economică importantă pentru Ibiza, o insulă odată săracă care se baza pe pescuit şi agricultură înainte de a deveni o atracţie turistică în anii 1960.



"În Ibiza, toată lumea, fără excepţie, trăieşte din turism. Dar trebuie să ajungem la o situaţie în care turismul şi rezidenţii coexistă normal", este de părere Lucas Prats.AGERPRES