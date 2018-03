Londra a decis sa expulzeze 23 de diplomaţi ruşi în cazul fostului spion rus Serghei Skripal

Marea Britanie va expulza un număr semnificativ de diplomaţi ruşi ca parte a răspunsului său la otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei), informează miercuri Sky News, citând surse neidentificate, relatează Reuters.



Alistair Bunkall, reporter al Sky News, a declarat că premierul britanic Theresa May 'va anunţa expulzarea unor diplomaţi ruşi din Marea Britanie'.



'Nu la fel de mulţi ca în 1971, însă mi s-a spus că un număr 'semnificativ' ', a spus el într-un mesaj postat pe Twitter.



Rusia neagă implicarea în otrăvirea fostului colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse), Serghei Skripal, şi a fiicei sale Iulia. Cei doi au fost găsiţi la 4 martie în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sud-vestul Angliei. De atunci, tatăl şi fiica se află spitalizaţi în stare critică, în timp ce un poliţist, care le-a venit în ajutor, este în stare gravă.



Ambasadorul Marii Britanii în Rusia, Laurie Bristow, a participat la o reuniune la Ministerul de Externe rus unde s-a discutat cazul otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal.



'Am discutat cu colegii despre recentul incident din Salisbury şi răspunsul Rusiei la solicitările pe care le-am formulat la începutul săptămânii. Premierul Theresa May va face o declaraţie în parlament miercuri după-amiază', a mai spus Bristow.AGERPRES