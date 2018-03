Londra ar putea lansa un ATAC CIBERNETIC impotriva Rusiei!

Marea Britanie analizeaza posibilitatea lansarii unui atac cibernetic impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea pe teritoriul Regatului Unit a fostului spion dublu, Serghei Skripal, fost agent GRU, si a fiicei acestuia, Iulia. Informatia apare in publicatia The Times, care citeaza surse din guvernul de la Londra.

Articolul a aparut dupa ce, in ajun, premierul Theresa May a estimat drept "foarte probabila" implicarea Moscovei in otravirea fostului general rus, condamnat la el in tara pentru spionaj in favoarea Regatului Unit si ajuns la Londra in urma unui schimb de detinuti.

Dand un ultimatum, May a subliniat ca, in absenta unui raspuns edificator pana la sfarsitul zilei de marti, actiunea Moscovei va fi interpretata drept "folosire ilegala a fortei din partea Rusiei impotriva Regatului Unit". Explicand, The Times arata ca, o astfel de abordare a situatiei permite Londrei sa aplice articolul 51 din statutul ONU, referitor la "dreptul de autoaparare".

In acest context, ministerul britanic al apararii impreuna cu Guvernment Communications Headquarts, unul dintre serviciile speciale ale Londrei, specializat in spionaj radioelectronic si protectia informatiilor guvernamentale si militare, lucreaza la un program cibernetic, care va putea fi utilizat pentru un atac asurpa retelei de computere a Kremlinului sau site-urilor care, in opinia britanicilor, raspandesc stiri false.