LONDRA - Defilare împotriva guvernului May

Mii de persoane au defilat sâmbătă pe străzile Londrei împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului condus de Theresa May, fiind de părere că premierul conservator şi-a pierdut orice legitimitate după rezultatul obţinut la alegerile parlamentare de la 8 iunie, relatează AFP.



Manifestanţii din primele rânduri au purtat o banderolă uriaşă pe care se putea citi "Conservatorii, afară", în timp ce alţii agitau pancarte inscripţionate cu sloganul "Tăierile bugetare costă vieţi", făcând referire la politica de austeritate promovată de conservatorii aflaţi la putere din 2010.



Theresa May se confruntă cu o criză de leadership după alegerile legislative de la 8 iunie. Ea a convocat scrutinul anticipat, convinsă că va câştiga detaşat, pentru ca în cele din urmă să îşi piardă majoritatea absolută şi o bună parte a creditului său.



Acest rezultat constituie o "respingere" clară a conservatorilor, a scris într-un comunicat mişcarea antiausteritate People's Assembly, unul dintre organizatorii manifestaţiei.



Organizaţia consideră, de asemenea, că incendiul de la Grenfell Tower din Londra, soldat cu cel puţin 80 de morţi, este "cel mai tragic exemplu al posibilelor consecinţe ale austerităţii".



Aceste critici reiau argumentele supravieţuitorilor tragediei care îi acuză pe administratorii blocului-turn că au făcut economii în detrimentul siguranţei lor, pentru că proveneau din medii modeste.



La sfârşitul după-amiezii, liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, a insistat asupra acestei teme declarând în faţa Parlamentului că politica guvernului este "brutală faţă de cei mai săraci".



Numele celui care, în opinia generală, a reuşit în campania sa pentru legislative, a fost frecvent scandat de manifestanţi, care au cântat "Oh, Jeremy Corbyn!" pe notele melodiei "Seven nation army" (The Whites Stripes), devenit imnul stângii radicale.



Joi, Theresa May a obţinut la limită votul de încredere în Parlament, cu sprijinul controversat al DUP, un mic partid ultraconservator din Irlanda de Nord. Guvernul său a dat miercuri primele semne de flexibilitate în politica de austeritate, afirmând că ar putea revizui în creştere salariile bugetarilor.



Nicio decizie nu va fi luată însă înainte de votul asupra bugetului, aşteptat în toamnă, mai scrie AFP.

