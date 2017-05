Londra găzduiește NUNTA ANULUI. Pippa Midleton se mărită

Nu este chiar o nuntă regală, dar ceremonia prin care Philippa Charlotte "Pippa" Middleton, sora mai mică a ducesei de Cambridge, Kate Middleton, îşi uneşte destinul, sâmbătă, de cel al unui manager de fonduri de investiţii milionar, James Matthews, are toate ingredientele pentru a fi considerată "nunta anului" în Regatul Unit al Marii Britanii, conform CNN.



La şase ani după ce aproape că şi-a eclipsat sora mai mare la nunta acesteia cu prinţul William, Pippa devine actriţa principală la propria sa nuntă ce are loc la biserica St. Mark's din Englefield, Berkshire.



Pippa Middleton a făcut senzaţie la nunta surorii ei, Kate, cu prinţul William, în 2011, cu o rochie mulată pe corp, înnebunitoare. Acum este rândul ei să fie mireasă, sâmbătă. Toţi ochii vor fi, din nou, îndreptaţi spre rochia ei când îi va spune ''da'' lui James Matthews, un finanţator bogat, fost pilot de curse profesionist şi moştenitor al titlului scoţian Laird de Glen Affric. Cei doi s-au logodit 17 iulie 2016.



Prinţul William, duce de Cambridge şi sora mai mare a Pippei, Kate, se numără printre invitaţii de seamă ai evenimentului. De asemenea, la nuntă vor participa şi copiii cuplului princiar - prinţul George, 3 ani, va avea rolul de paj, iar prinţesei Charlotte, 2 ani, îi revine rolul de domnişoară de onoare.



Ducesa de Cambridge a recunoscut că este puţin emoţionată când se gândeşte cum se vor descurca copiii ei la prima nuntă la care participă. Kate speră că vor avea un comportament exemplar, "dar la vârsta lor nu se ştie niciodată", i-ar fi mărturisit ea unui invitat de la o recepţie organizată recent la Palatul Buckingham.



De asemenea, pe lista invitaţilor se află şi prinţul Harry, fratele mai mic al lui William.



Nunta se va desfăşura după o tematică scoţiană, în acordurile celebrelor cimpoaie şi cu whisky de cea mai bună calitate, conform Daily Mail.



Mirele şi mireasa au fost recent împreună la biserica din secolul XII unde se va desfăşura ceremonia pentru a pune la punct ultimele detalii ale evenimentului. La doar câţiva kilometri distanţă de biserica St. Mark's din Englefield se află reşedinţa familiei Middleton, unde va fi organizată petrecerea de nuntă.



"Au trecut doi ani nebuni după nunta surorii mele, cu numeroase suişuri şi coborâşuri, însă mă simt norocoasă că am reuşit să-mi clădesc o carieră ca scriitoare", declara ea în 2013, după ce a publicat o carte şi a început să colaboreze cu revista Vanity Fair. În toţi aceşti ani care au trecut de la nunta lui Kate Middleton, Pippa, devenită celebră şi o prezenţă frecventă în cercurile din înalta societate londoneză, a cunoscut mai mulţi pretendenţi însă i-a acceptat cererea în căsătorie lui James Matthews, 41 de ani, cu care are o relaţie de aproape 3 ani.



Însă la fel cum Pippa a atras toate privirile la nunta surorii sale Kate, la nunta sa atenţia ar putea fi răpită de prezenţa actriţei Meghan Markle, iubita prinţului Harry, cel mai râvnit burlac britanic. Eventuala sa apariţie la braţul prinţului Harry nu ar face decât să amplifice zvonurile că Regatul Unit se pregăteşte de o nouă nuntă princiară.AGERPRES