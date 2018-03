Londra: "Mingea este in terenul Moscovei"

Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat ca tarile occidentale si-ar fi dorit prietenia Rusiei, a poporului ei, dar ca mingea se afla acum in terenul Moscovei.

"Tarile lumii, atatea cat Vladimir Putin nici nu isi poate imagina, au declarat la unison: ne-am saturat. Am fi dorit sa fim prieteni cu Rusia, cu poporul rus, dar guvernul rus trebuie sa se schimbe si nu la un moment dat, ci acum. Ma mandresc cu faptul ca Marea Britanie este in fruntea tuturor acestor eforturi", a spus ministrul de externe al Regatului Unit.

In replica la decizia Statelor Unite, a mai multor tari din UE, dar si a altor state, de a expulza, in total, 116 diplomati rusi, ca reactie la otravirea, pe teritoriul Marii Britanii, a fostului spion rus Serghei Skripal, purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova, a apreciat ca Occidentul a dat dovada de agresiune intr-un moment in care Rusia traversa o mare tragedie. Este vorba de incendiul dintr-un mall din orasul Kemerovo, soldat cu moartea a 64 de oameni.

"Rusii au fost mereu alaturi de americani si europeni in clipe de mare durere, cand tragedii cumplite le-a afectat viata. Astazi, ni s-au transmis condoleanta, dar de fapt am vazut o agresiune nejustificata. E greu de crezut ceea ce se intampla si greu de uitat", a spus Zaharova.