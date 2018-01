Londra se pregăteşte pentru festivalul luminilor desfăşurat în perioada 18-21 ianuarie

Acum doi ani, prima ediţie a acestui eveniment gratuit organizat de Artichoke, o asociaţie nonprofit din domeniul artelor, a atras sute de mii de vizitatori.



La ediţia din acest an, peste 50 de instalaţii artistice vor fi desfăşurate de la nordul la sudul capitalei, din West End până în King's Cross, trecând prin cartierele Westminster, Mayfair, Fitzrovia sau Waterloo.



Cu ocazia evenimentului, anumite străzi vor deveni pietonale, iar Londra se va transforma în ''galerie de artă în aer liber'', explică organizatorii într-un comunicat.



Printre operele semnate de artişti britanici sau internaţionali, privitorii pot admira ''My Light is Your Light'', o instalaţie dedicată refugiaţilor sirieni, realizată de Alaa Minawi, care a lucrat timp de trei ani ca interpret în mijlocul refugiaţilor.



Pe malul sudic al râului Tamisa, imaginile picioarelor dansatorilor din compania Rambert vor dansa pe caldarâm, iar pe promenada Regina Elisabeta, 40 de porţi triunghiulare sonore şi luminoase, cu o înălţime de peste trei metri, vor forma o alee de 80 de metri pe malul râului.



Collectif Coin, un grup de artişti francezi, va acoperi Piaţa Trafalgar cu o boltă de sfere luminoase, iar Miguel Chevalier, în colaborare cu Cyrille Henry, va ilumina Oxford Cirus cu o lucrare inspirată din microbiologie, mişcarea continuă şi diviziunea celulară.



Pentru Londra, festivalul este o modalitate de a-şi pune în valoare viaţa culturală bogată, dar şi de a atrage turişti în perioada cea mai puţin aglomerată din an. Primarul laburist Sadiq Khan se aşteaptă să primească ''milioane de vizitatori'' lăudându-se cu ''această ocazie incredibilă de a vedea arhitectura şi străzile emblematice ale Londrei într-o manieră total nouă''. AGERPRES