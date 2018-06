Londra este ingrozita de intalnirea dintre Trump si Putin

Marea Britanie se teme ca presedintele Statelor Unite ar putea face rau Aliantei Nord-Atlantice incheiind cu Vladimir Putin vreo intelegere, un fel de "tratat de pace" la intalnirea lor din luna iulie, scrie cotidianul The Times, citand surse din interiorul guvernului de la Londra.

Concret, nelinistea responsabililor britanici vizeaza posibilitatea ca, la sfarsitul discutiilor sale cu omologul de la Kremlin, Trump ar putea decide o restrangere a participarii SUA la operatiunile militare ale NATO in Europa, anula sau modifica planurile exerctiilor armatei ale Aliantei.

"Orice asemenea pas ar putea genera o criza existentiala pentru o organizatie care a garantat securitatea Occidentului incepand din 1949, bazandu-se pe forma militara a Statelor Unite", apreciaza autorul articolului din The Times. Oficialii Aliantei se tem ca Trump si-ar putea dori sa ajunga la o intelegere cu Putin, asa cum s-a intamplat in cazul nord-coreeanului Kim Jong Un. Dupa negocierile celor cu liderul de la Phenian, Trump a anulat la manevrele militare comune cu Coreea de Sud.

"Suntem ingrijorati ca, brusc, se va anunta un fel de 'tratat de pace' intre Putin si Trump. Ne putem imagina cum Trump si Putin se intreaba de ce este nevoie de atata tehnica militara in Europa si hotarasc impreuna sa scape de ea", a recunoscut unul dintre ministri britanici contatati de publicatia mai sus mentionata.

Potrivit The Times, guvernul de la Londra si expertii se tem, printre altele, ca Putin ar putea convinge SUA sa nu mai participe la exercitiile militare ale NATO programate pentru aceasta toamna in Norvegia, ca Trump va recunoaste anexarea Crimeei si va indulci sanctiunile impotriva Rusiei in schimbul unei acalmii in estul Ucrainei si ca Washington va decide crearea bazei sale in Polonia pe banii Varsoviei si fara a tine cont de conditiile NATO.

Iar unul dintre responsabilii britanici intervievati de The Times a mers mai departe, anuntand ca guvernul premierului Theresa May crede ca Moscova va lansa "o noua provocare" imediat dupa incheierea Cupei Mondiale de fotbal, posibil in urmatoarele sase luni.