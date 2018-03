Londra vrea sa "alunge" defintiv Rusia din Europa!

Cu prilejul summitului UE, ce-si deschide joi lucrarile de doua zile la Bruxelles, Marea Britanie va prezenta aliatilor cheie din Europa date preliminare privind cazul Skripal, fostul spion dublu, otravit, se pare, de rusi prin expunere la un agent neurotoxic. Din surse bine informate, Bloomberg a aflat ca Londra va incerca sa convinga tarile UE sa anunte expulzaarea diplomatilor rusi, urmand, astfel, exemplul Regatului Unit.

Interlocutorii agentiei Bloomberg sustin ca premierul Theresa May ii va avertiza pe liderii UE ca Moscova reprezinta o amenintare pentru intregul continent. Ea spera sa-si convinga partenerii ca trimiterea acasa a diplomatilo rusi constituie o masura nu doar adecvata, dar si foarte necesara.

May va declara, de asemenea, ca "problema Rusiei va dainui zeci de ani de acum inainte". "Responsabilii britanici afirma ca lumea, inclusiv UE, trebuie sa demonstreze Rusiei ca utilizarea unor substante neuro-paralizante pentru prima data dupa sfarsitul celui de-al doilea Razboi mondial, nu va ramane nepedepsita", subliniaza Bloomberg.

Fostul colonel GRU, Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in folosul Marii Britanii, a fost gasit in stare de inconstienta, impreuna cu fiica lui, Iulia, pe o banca din orasul Salisbury. Rusia a negat cu vehementa orice implicare, cerand, totodata, dovezi ale vinovatiei ei. Londra a refuzat orice dialog pe aceasta tema cu Moscova.