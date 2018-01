Lufthansa este interesată de Alitalia, dar numai după restructurare

Compania aeriană germană Lufthansa consideră că este nevoie de o restructurare importantă la operatorul aerian italian Alitalia înainte ca grupul german să facă o ofertă de preluare, se arată într-o scrisoare semnată de directorul general de la Lufthansa, consultată joi de Reuters, care temperează aşteptările referitoare la un acord rapid între cele două firme.



"Chiar dacă recunoaştem măsurile importante care au fost întreprinse până acum sub conducerea comisarilor, suntem convinşi că mai trebuie făcute foarte multe înainte ca Lufthansa să fie în măsură să intre în următoarea fază a procesului", se arată în scrisoarea trimisă de Carsten Spohr, ministrului italian al Industriei, Carlo Calenda.



Potrivit lui Carsten Spohr, noua companie aeriană italiană restructurată ar urma să fie mai mică atât în ceea ce priveşte personalul cât şi flota de avioane.



Alitalia, companie care a înregistrat profit doar de câteva ori în cei 70 de ani de existenţă, a fost plasată sub administrare specială anul trecut, după ce salariaţii au respins un plan de restructurare care viza reducerea efectivelor şi salariilor.



Alitalia are aproximativ 9.200 de angajaţi în regim full-time şi alţi 1.600 sunt plasaţi într-o schemă temporară susţinută de stat. Orice reducere permanentă de personal ar fi un subiect sensibil înaintea alegerilor din luna martie.



Autorităţile de la Roma şi-au exprimat speranţa că vor ajunge la un acord de vânzare a Alitalia înainte de alegeri, iar o sursă din apropierea discuţiilor a precizat că administratorii numiţi de Guvern speră ca în următoarele zile să intre în faza discuţiilor exclusive.



Potrivit presei italiene, în ultimele luni au fost formulate trei oferte pentru preluarea controlului la Alitalia, una venită de la Lufthansa, alta de la compania britanică low-cost easyJet şi una de la fondul american Cerberus. Tot potrivit informaţiilor din media,

Lufthansa ar fi oferit 250 de milioane de euro pentru a prelua cea mai mare parte din flota şi jumătate din angajaţii companiei italiene.



Alitalia, odată un simbol al renaşterii economice a Italiei după război, încearcă, în prezent, să concureze pe piaţa sa internă cu companiile aeriene low-cost şi trenurile de mare viteză. Autorităţile de la Roma au respins varianta naţionalizării Alitalia însă soarta companiei este un subiect politic delicat şi orice restructurări dure solicitate de un investitor străin riscă să provoace ample proteste.

AGERPRES