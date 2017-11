Macron vrea să condiţioneze acordarea fondurilor europene de criterii sociale şi fiscale

Preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat vineri, la summitul european pe teme sociale de la Göteborg, ca acordarea fondurilor europene să fie condiţionată de adoptarea de către ţările beneficiare a anumitor norme sociale şi fiscale, pentru a evita situaţia ca UE "să finanţeze un sistem de dumping social", informează AFP.



"Sunt în favoarea condiţionării fondurilor structurale de convergenţa socială. Nu putem lăsa să se dezvolte un 'business model' de dumping fiscal şi social finanţat din fonduri europene", a declarat Macron la o masă rotundă.



Obiectivul este de a încuraja "o convergenţă socială" între ţările din UE, a precizat el.



Chiar mai mult decât normele sociale, "dezbaterea fiscală este şi mai complicată, dar trebuie purtată", a comentat anturajul preşedintelui francez, oferind ca exemplu Ungaria, care "şi-a scăzut taxa pe companii exact cu valoarea creşterilor fondurilor structurale pe care le primeşte".



Dacă principiul de a condiţiona fondurilor europene va începe să se extindă în UE, lupta va fi asupra definirii criteriilor, conform Palatului Elysée.



Chestiunea condiţionalităţii unor fonduri europene - circa 50-60 de miliarde de euro pe an, distribuite în special celor mai sărace regiuni - va fi abordată în timpul discuţiilor de anul viitor privind bugetul european.



Ar fi vorba de unul sau două criterii, precum existenţa unui salariu minim sau respectarea unui 'coridor' de taxe asupra companiilor, a explicat Palatul Elysée, care vorbeşte de un sistem de bonus-malus sau de limitare a unor ajutoare pentru ţările membre.



Anturajul lui Emmanuel Macron a subliniat că această decizie nu necesită un acord în unanimitate, ci doar un acord al majorităţii.



Preşedintele francez a lansat de asemenea ideea organizării unui summit social european în fiecare an. "Aceste provocări sociale nu pot fi discutate doar în summituri sociale o dată la 20 de ani, sper că se va întâmpla în fiecare an", a sugerat el.



El a spus de asemenea că toate criteriile sociale europene trebuie de asemenea luate în considerare la semnarea de acorduri comerciale cu alte regiuni.



Macron a propus totodată crearea unei Agenţii Europene a Muncii, pentru a controla mai bine respectarea regulilor sociale, cum ar fi Directiva europeană privind muncitorii detaşaţi, pentru a cărei aplicare Parisul a obţinut o înăsprire.



Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri la summitul desfăşurat la Göteborg "Proclamaţia privind Pilonul European al Drepturilor Sociale", un set de 20 de 'drepturi sociale' elaborat într-o încercare de a face UE mai atractivă pentru votanţi şi de a contracara sentimentele eurosceptice în creştere în rândul populaţiei ţărilor blocului comunitar.AGERPRES