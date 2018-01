Mai mulți elevi din America au reușit să ajute o răţuşcă şchioapă să meargă din nou, cu ajutorul unei imprimante 3D

Dragostea pentru animale nu i-au lăsat să se oprească, până când nu au reuşit. Un grup de elevi din Statele Unite au ajutat o raţă fără un picior să meargă din nou. I-au montat o proteză specială, creată de ei în laborator, după nu mai puţin de 30 de încercări.

Are doar opt luni şi e un animal de companie simpatic. Şi totuşi... de cum s-a născut, Peg a avut multe de îndurat. O broască ţestoasă i-a muşcat piciorul. De atunci au urmat luni întregi în care mica raţă a încercat să supravieţuiască. S-a târât într-un singur picior şi a sperat că, într-o zi, cineva o va opri din şchiopătat.

Patsy Smith, proprietara ratei:

Am avut norocul de aceşti studenţi, care s-au oferit să mă ajute. Am fost foarte emoţionată. Şi a fost o experienţă minunată, din care am avut doar de învăţat.

Deşi sunt doar în clasa a 8-a, elevii nu s-au lăsat până nu l-au ajutat pe Peg. Au creat o proteză specială, cu ajutorul unei imprimante 3D.

Primul model nu a fost foarte bun, dar ne-a fost de ajutor să înţelegm exact de ce avea nevoie. Şi de la prima încercare, până la stadiul în care a ajuns acum proteza, e un lung proces.

După... 30 de încercări, au obţinut piciorul perfect. Unul cu care acum, Peg poate să alerge în voie prin curte, ba chiar se poate juca, alături de stăpâna ei.

Patsy Smith, proprietara ratei:

Nu numai că este înduioşător, dar e şi emoţionant. Şi sunt recunoscătoare că există şi oameni cărora le pasă cu adevărat şi care au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru ca Peg să poată merge acum mult mai bine.

Şi să poată avea o viaţă de raţă normală.