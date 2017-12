Mai puțin de 1.000 de combatanți ai grupării Statul Islamic

În Irak şi în Siria se află în prezent mai puţin de 1.000 de combatanţi ai grupării Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numărul estimat în urmă cu numai trei săptămâni, a indicat miercuri coaliţia internaţională sub comanda SUA care luptă împotriva organizaţiei extremiste sunite, relatează Reuters.



Irakul şi Siria au declarat amândouă, în ultimele săptămâni, victoria împotriva grupării Stat Islamic, după un an în care armatele celor două ţări, o serie de aliaţi străini şi diverse forţe locale i-au alungat pe jihadişti din toate oraşele şi satele care formau cândva autoproclamatul lor ''califat''.



SUA au condus o coaliţie internaţională care a întreprins lovituri aeriene împotriva Statului Islamic din 2014, când gruparea a ocupat o treime din Irak. Militari americani au acordat consultanţă pe teren forţelor guvernamentale irakiene, precum şi unor grupări kurde şi arabe în Siria.



''Datorită angajării coaliţiei şi a succeselor partenerilor noştri în Irak şi în Siria, se estimează că există mai puţin de 1.000 de terorişti ai ISIS (acronim folosit pentru gruparea Stat Islamic) în zonele noastre comune de operaţiuni, majoritatea dintre ei fiind alungaţi în regiuni de deşert în estul Siriei şi în vestul Irakului'', se afirmă într-un comunicat al coaliţiei.



Numărul de 1.000 nu include zonele din vestul Siriei, aflate sub controlul guvernului preşedintelui Bashar Al-Assad şi al aliaţilor săi.



Coaliţia internaţională anunţa pe 5 decembrie că atunci mai erau în regiune mai puţin de 3.000 de combatanţi ai SI. Irakul a declarat pe 9 decembrie ''victoria finală'' împotriva jihadiştilor.



Majoritatea combatanţilor grupării Stat Islamic au fost ucişi sau capturaţi în ultimii trei ani, a precizat miercuri coaliţia, care nu a dorit să răspundă unei întrebări dacă unii combatanţi ar fi putut scăpa refugiindu-se în alte ţări, precizând că ''nu intră în speculaţii publice'', dar că acţionează pentru a preveni o asemenea situaţie.

