MALTA. Tripoli confirmă deturnarea unui avion libian către insulă, dar nu se știu revendicările

O cursă libiană internă a Afriqiyah Airways cu 118 persoane la bord, printre care şi un nou-născut, a fost deturnată către Malta, iar cei doi atacatori ameninţă că aruncă avionul în aer, informează presa malteză, citată de Reuters.



Premierul maltez, Joseph Muscat, a postat pe Twitter că a fost informat de potenţialul atac, iar Tripoli a confirmat că avionul a fost deturnat.



"Am fost informat de o posibilă deturnare a unui avion către Malta. Am luat măsuri de securitate şi de ajutor de urgenţă," a scris Muscat pe contul de Twitter.



Conform autorităţilor libiene, pilotul avionului a avertizat turnul de control de pe aeroportul din capitala libiană că avionul este deturnat înainte să se întrerupă cu totul legătura, scrie Reuters. De asemenea, ar fi încercat să aterizeze în Libia, însă atacatorii au refuzat.



Conform publicaţiilor Malta Independent şi Times of Malta, avionul ar fi decolat din Sebha în jurul orei 10, cu destinaţia Tripoli, dar şi-a schimbat cursul brusc şi a aterizat în Malta în jurul orei 11.30 ora locală, pe aeroportul internaţional maltez.



Presa malteză mai scrie că unul dintre piraţii aerului, care susţine că ar fi un susţinător al defunctului lider libian Moammar Gaddafi, ar avea o grenadă şi ameninţă că aruncă în aer avionul. El ar fi spus că va elibera pasagerii, dacă autorităţile malteze îi dau curs revendicărilor.



Nu este clar deocamdată care sunt revendicările.



Autorităţile aeroportuare malteze au redirecţionat toate zborurile care ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul internaţional. Aeronava deturnată este blocată pe pistă, cu motoarele pornite, scrie Malta Independent.



Ultimul incident de acest fel a avut loc în Malta la 23 noiembrie 1985, când un avion al EgyptAir cu 255 de persoane la bord a fost deturnat către insulă. Negocierile au durat 24 de ore şi criza s-a sfârşit cu moartea a 62 de oameni când comandourile egiptene au luat cu asalt avionul. Doar unul dintre atacatori a supravieţuit.

Sursa - AGERPRES