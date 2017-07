Marc Marquez a câștigat Marele Premiu al Germaniei la motoclism viteză

Mr R Enfield

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a câştigat Marele Premiu al Germaniei la motoclism viteză, clasa MotoGP, fiind cronometrat duminică pe circuitul din Sachsenring, după 29 de tururi, cu timpul de 40 min 59 sec 525/1000.



Marc Marquez a redevenit liderul Campionatului Mondial după victoria sa din această a noua etapă a sezonului. Spaniolul a izbutit a opta sa victorie consecutivă în MP al Germaniei, la toate categoriile.



Marquez, la al doilea succes în acest an, a fost urmat pe podium de germanul Jonas Folger (Yamaha tech 3), la 3 sec310/1000, şi de spaniolul Dani Pedrosa (Honda), la 11sec546/1000.



Italianul Andrea Dovizioso (Ducati), care era liderul Campionatului înaintea cursei, a terminat doar pe locul 8, la 20 sec 188/1000.



În clasamentul Campionatului Mondial, Marc Marquez are 129 de puncte şi îi devansează pe Maverick Vinales (Spania/Yamaha), 124 p, Andrea Dovizioso, 123 p, Valentino Rossi (Italia/Yamaha), 119 p, Dani Pedrosa, 103 p etc.



În MP al Germaniei, italianul Franco Morbidelli (Kalex) a triumfat la categoria Moto2, obţinând a şasea lui victorie din acest sezon, cu timpul de 41min05sec137/1000. Plecat din pole position, Morbidelli i-a devansat pe portughezul Miguel Oliveira (KTM), sosit al doilea, la 066/1000, şi pe italianul Francesco Bagnaia, clasat al treilea, la 574/1000.



În clasamentul Campionatului Mondial conduce previzibil Morbidelli, cu 173 de puncte, urmat de elveţianul Thomas Luthi (Kalex), 136 p, Miguel Oliveira, 114 p, Alex Marquez (Spania/Kalex), 113 p etc.



Spaniolul Joan Mir (Honda) s-a impus la categoria Moto3, fiind cronometrat în 39min34sec755/1000. Mir, liderul campionatului, a fost urmat pe podium de italianul Romano Fenati (Honda), la 121/1000, şi de spaniolul Marcos Ramirez (KTM), la 218/1000.



În clasamentul Campionatului Mondial, Mir are 165 de puncte şi este urmat de Fenati, 128 p, Aron Canet (Spania/Honda), 110 p etc.

AGERPRES