Marea Britanie. Doi principali consilieri ai premierului Theresa May au demisionat

Doi dintre cei mai apropiaţi consilieri ai premierului britanic Theresa May - Nick Timothy şi Fiona Hill - şi-au anunţat sâmbătă demisia, după eşecul conservatorilor care au pierdut joi majoritatea absolută în parlament în urma alegerilor legislative anticipate, această demisie intervenind cu numai câteva zile înainte de începerea negocierilor privind Brexit, relatează AFP, The Guardian şi BBC.



"Îmi asum responsabilităţile pentru rolul în această campanie electorală, care era de a superviza programul" , a scris Nick Timothy într-o scrisoare publicată pe site-ul "ConservativeHome", apropiat de conservatori.



Celălalt consilier principal al şefei executivului britanic, "Fiona Hill a demisionat de asemenea", a afirmat la scurt timp după aceasta un purtător de cuvânt al Partidului Conservator.



Demisia celor doi apropiaţi ai primului ministru britanic intervine după eşecul conservatorilor la legislativele anticipate de joi, când partidul Theresei May a pierdut majoritatea absolută în Camera Comunelor. Modul în care ei au organizat campania a atras critici din partea mai multor deputaţi conservatori, care au catalogat-o drept "catastrofală".



Potrivit mai multor media britanice, "greii" partidului i-au cerut Theresei May plecarea lor, dacă vrea să evite o rebeliune pe faţă.



Fiona Hill şi Nick Timothy o consiliază pe Theresa May de când aceasta era ministru de interne, între 2010 şi 2016.



Şefa guvernului a refuzat vineri ea însăşi să demisioneze, declarând că va forma noul guvern cu sprijinul partidului DUP din Irlanda de Nord, care va "duce la bun sfârşit ieşirea din Uniunea Europeană".



May i-a păstrat în noul cabinet pe principalii săi miniştri - Philip Hammond (Finanţe), Boris Johnson (Afaceri Externe), David Davis (Brexit), Amber Rudd (Interne) şi Michael Fallon (Apărare).



Ea urmează să numească alţi miniştri sâmbătă şi să înlocuiască nouă membri ai executivului, în principal secretari de stat, care şi-au pierdut mandatele în urma alegerilor anticipate de joi.

Sursa: www.agerpres.ro