Marea Britanie si tancurile gonflabile

In viitorul aproapiat armata britanica ar putea achizitiona tancuri gonflabile, pentru a-i intimida pe poitentialii inamici, dornici sa afle mai multe despre tehnica blindata a Marii Britanii, afirma Daily Mail. Potrivit cotidianului, de fapt, Londra nu ar face altceva decat sa urmeze exemplul Rusiei si al Statelor Unite, care folosesc, la randul lor, astfel de "pacaleli".

Armata a calculat care ar fi necesarul pentru operatiuni militare in conditii de oras, ajungand la concluzia ca fotele militare ar avea nevoie de o crestere a potentialului pentru a-si insela adversarul, in conditiile in care armata tarii nu dispune de prea multe tancuri.

La studiul realizat in acest sens in Germania au participat 65 de inalti ofiteri britanici, rugati sa indice de ce anume duce lipsa armata nationala si ce trebuie facut in acest sens pana in 2035. Wendy Eagl, care a fost de doua ori in Afganistan, a decalrat ca inducerea in eroare a inamicului este imperios necesara.

Potrivit spuselor sale, numai asa adversarul va pierde timp pretios pentru a intelege care tancuri sunt adevarate si care nu.

In timpul celui de-al doilea Razboi mondial, britanicii au recurs la astfel de trucuri pentru a convinge Germania ca va intra in Europa nu prin Normandia, ci in apropiere de Calais, aminteste Daily Mail.