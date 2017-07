Maria Menounos a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier

În timp ce avea grijă de mama sa, care de află în stadiul 4 de cancer la creier, Maria Menounos a descopeit că se confruntă cu propria criză de sănătate.

În febraurie, gazda TV şi radio aînceput să simtă nişte simptome îngrijorătoare. “Începusem să fiu aiurită pe platoul de filmare şi să am dureri de cap”, a spus aceasta pentru PEOPLE. “Discursul meu devenise nebun şi aveam dificultăţi în a citi de pe prompter”.

Un RMN a descoperit că Menounos are o tumoare pe creier de mărimea unui mingi de golf. “Nu am plâns. De fapt, am râs.”, a afirmat aceasta. “E atât de ireal, nebun şi de necrezut că mama mea are o tumoare pe creier şi, acum, am şi eu una?”.

Intervenţia chirugicală a avut loc pe data de 8 iunie, data la care a împlinit 39 de ani. În timpul complexei intervenţii chirurgicale, care a durat aproximativ şapte ore, doctorul Black a reuşit să elimine 99.9% din tumoare, care a fost benignă. "A spus că există 6 sau 7% şanse ca tumoare să revină, dar o să iau şansele astea în considerare zilnic.", a spus Maria Menounos.

Sursă: PEOPLE