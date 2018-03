MB: Opoziţia doreşte să împiedice ieşirea din UE fără un acord

Opoziţia laburistă britanică şi-a anunţat intenţia de a depune un proiect de lege vizând să împiedice Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană (UE) fără un acord, în cazul în care Parlamentul ar respinge acordul final semnat cu Bruxellesul.

Laburiştii speră să obţină un sprijin suficient de larg pentru a respinge politica "take it or leave it", urmează să explice într-o declaraţie purtătorul de cuvânt al Partidului Laburist pentru Brexit, Keir Starmer. Laburiştii cer ca acordul final al Brexit-ului să fie renegociat de Londra cu Bruxellesul, în cazul în care parlamentul britanic ar refuza un prim acord între UE şi Marea Britanie.

"Laburiştii se vor asigura că va fi depus un amendament la proiectul de lege asupra retragerii din UE", a afirmat Keir Starmer, potrivit unor fragmente din discursul său publicate înainte. "Dacă acordul prim-ministrului este sortit eşecului, parlamentul trebuie să spună care va fi etapa următoare, şi nu executivul", a adăugat el.

"În cazul unui asemenea scenariu, scenariul dorit de laburişti este clar: guvernul trebuie să se întoarcă la masa negocierilor şi să depună eforturi pentru a obţine un acord care să fie convenabil pentru Marea Britanie. Aceasta ar oferi o supapă de siguranţă în procesul Brexit-ului", potrivit lui Keir Starmer.

Premierul britanic, Theresa May, conduce un guvern conservator minoritar şi datorează majoritatea fragilă sprijinului celor zece deputaţi ai partidului unionist nord-irlandez DUP. Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană la 29 martie 2019, peste un an din această săptămână.

Vineri, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au deschis calea discuţiilor pe marginea viitoarei relaţii cu Marea Britanie după Brexit. Ei au căzut de acord, printre altele, asupra termenilor unei tranziţii de 21 de luni. Cu toate acestea, un punct foarte important rămâne nerezolvat: revenirea la o graniţă dură între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, situaţie pe care Bruxellesul ca şi Londra doresc să o evite. AGERPRES