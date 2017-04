Mii de oameni protestează la Caracas împotriva președintelui Maduro; 21 de persoane au murit ăn timpul manifestărilor

Mii de venezueleni au blocat luni principalele drumuri din ţară pentru a cere plecarea preşedintelui socialist Nicolas Maduro, în ciuda apelului său la dialog după trei săptămâni de manifestaţii violente soldate cu 21 de morţi, transmite AFP.



Contrar unor mobilizări precedente, blocajele de luni s-au derulat în linişte.



Stând în picioare sau pe şosea, sub un soare intens, manifestanţii erau în majoritate îmbrăcaţi în alb şi fluturau steagul naţional, pe autostrada Francisco Fajardo, cale strategică de acces în Caracas, sau pe alte drumuri importante din întreaga ţară.



Unii au adus băuturi şi mâncare, în timp ce alţii se adăposteau de soare sub umbrele. Din când în când mulţimea intona imnul venezuelean sau scanda sloganuri precum "libertate".



"Blocăm (drumurile) pentru ca Maduro să înţeleagă că trebuie să plece. Cu el, ne este foame. Nu găsesc lapte pentru bebeluşul meu de 16 luni", a explicat pentru AFP o casnică de 41 de ani.



În această ţară petrolieră unde economia s-a scufundat în principal în urma căderii preţului ţiţeiului, majoritatea alimentelor şi medicamentelor sunt de negăsit. Obosiţi, şapte venezueleni din zece doresc plecarea de la putere a lui Nicolas Maduro, conform unui sondaj Venebarometro.



După trei săptămâni de manifestaţii, antichaviştii (după numele preşedintelui decedat Hugo Chavez, 1999-2013) menţin presiunea în favoarea alegerilor generale anticipate în acest an, pentru a obţine plecarea lui Maduro, ales până în decembrie 2018.



Aproape 1.300 de persoane au fost arestate în Venezuela de la începutul manifestaţiilor antiprezidenţiale care au loc în ţară de peste trei săptămâni, a anunţat o asociaţie de avocaţi, relata sâmbătă DPA.



Dintre acestea, mai mult de 750 de persoane au fost arestate de miercuri, a declarat Alfredo Romero, preşedintele Venezuelan Penal Forum, citat de canalul de ştiri NTN24.



În total, 21 de persoane au murit de la începutul lunii aprilie, între care 12 persoane care au fost ucise în urma violenţelor declanşate joi noaptea la Caracas, pe fondul protestelor împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro. Printre victime s-au numărat 11 persoane cu vârste între 17 şi 45 de ani care au fost ucise în cartierul sărac El Valle din sud-estul capitalei venezuelene în timpul unei tentative de jefuire a unei brutării. Unele decese au fost cauzate de electrocutări, altele de gloanţe.



Valul de manifestaţii care a început la 1 aprilie la apelul opoziţiei, majoritară în parlament de la sfârşitul lui 2015, urmăreşte să îl constrângă pe preşedintele Maduro să renunţe la putere pentru a declanşa alegeri anticipate. AGERPRES