Milioane de americani au rămas fără electricitate în urma unui "ciclon-bombă"

Nord-estul Statelor Unite a fost afectat sâmbătă de o puternică furtună de iarnă, supranumită "ciclon-bombă", care a provocat inundaţii în zonele de coastă şi întreruperi ale aprovizionării cu energie electrică, după ce vânturile puternice declanşate de acest fenomen meteorologic au distrus numeroşi copaci care au căzut şi au avariat cablurile de electricitate, informează DPA.



Regiunea cuprinsă între statele Maryland (aflat la jumătatea coastei americane de la Oceanul Atlantic) şi Maine (în nord-estul extrem al Statelor Unite) a fost afectată de vânturi violente, însoţite de ninsori, ploi şi lapoviţă, au anunţat reprezentanţii Serviciului Naţional de Meteorologie.



Potrivit meteorologilor americani, care au spus că această furtună a fost un "ciclon-bombă", vânturile au avut forţa unui uragan şi au bătut cu viteze cuprinse între 100 de kilometri pe oră şi 150 de kilometri pe oră.



Condiţiile s-au ameliorat în a doua parte a zilei de sâmbătă, pe măsură ce acest ciclon s-a îndepărtat de coasta americană. Sâmbătă, aproape 600 de curse aeriene au fost anulate şi alte 1.500 au fost amânate, potrivit site-ului flightaware.com, specializat în monitorizarea traficului aerian din Statele Unite.



Peste 1,4 milioane de familii americane au rămas fără electricitate în Pennsylvania, New York, Massachusetts, Maryland, Virginia şi New Jersey, potrivit site-ului poweroutage.com. Întreruperile alimentării cu energie electrică au provocat suspendarea traficului feroviar cu călători între Washington şi New York.



"Ciclonul-bombă" a provocat haos în transporturile din nord-estul Statelor Unite vineri, determinând anularea a peste 3.000 de curse aeriene, cele mai afectate aeroporturi fiind cele din Boston, Philadelphia, New York şi Washington, au precizat administratorii site-ului flightaware.com.



Fenomenul meteorologic a făcut şi victime. Una dintre acestea este un băiat în vârstă de şase ani, care a murit în Virginia după ce un copac s-a prăbuşit peste o rulotă în care se afla minorul, a anunţat cotidianul Richmond Times-Dispatch.



Cele mai grave inundaţii s-au produs în Boston, unde furtuna a coincis cu perioada de creştere a mareelor. Nivelul înregistrat al apelor este al treilea în topul măsurătorilor meteorologice de după anul 1928. Guvernatorul din Massachusetts a declarat stare de urgenţă.AGERPRES