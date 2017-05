Ministrul de externe britanic: Rusia ar putea încerca să intervină şi în alegerile din Marea Britanie

Există "posibilitatea reală" ca Rusia să încerce să intervină în alegerile din Marea Britanie de luna viitoare, a declarat sâmbătă ministrul de externe britanic Boris Johnson, citat de Reuters. Într-un interviu apărut în ediţia de sâmbătă a ziarului The Telegraph, politicianul conservator a estimat că preşedintele rus Vladimir Putin s-ar "bucura" dacă Partidul Laburist al lui Jeremy Corbyn ar câştiga alegerile din 8 iunie.



Referindu-se la Putin, Johnson a spus:"Credem în mod clar că asta este ceea ce a făcut în America, asta este în mod evident ceea ce a făcut în Franţa (unde emailurile preşedintelui Emmanuel Macron au fost piratate), în Balcanii Occidentali, el se află în spatele acestor acţiuni sordide, aşa că trebuie să fim vigilenţi", a afirmat Johnson. Potrivit ministrului britanic, Putin doreşte "să submineze credinţa în democraţie şi face totul pentru a discredita orice proces democratic".



Vineri, sistemul de sănătate al Marii Britanii a fost supus unui atac cibernetic masiv.



În interviul pentru The Telegraph, Johnson a spus că mai degrabă decât să plăteasca Marea Britanie factura pentru ieşirea sa din UE, în cele din urmă, Uniunea Europeană ar putea să aibă de plătit Marii Britanii pentru că ea a contribuit la atât de multe active ale UE, adaugă Agerpres.



La începutul acestei luni, Financial Times a relatat că UE ar putea solicita circa 100 de miliarde de euro (109 miliarde dolari) în 2019 pentru finalizarea Brexitului. Aceasta suma a fost imediat respinsa de guvernul britanic.