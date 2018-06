Ministrul italian de Interne a trecut la amenințări directe la adresa unui critic al său

Ministrul de interne italian Matteo Salvini a avertizat - într-un interviu acordat joi canalului de televiziune italian Rai 3 - că va ridica protecţia de care beneficiază din partea poliţiei scriitorul Roberto Saviano, ameninţat cu moartea de mafie, potrivit BFMTV şi Francetvinfo.



Avertismentul intervine după criticile scriitorului faţă de politica privind migranţii în Italia, orchestrată de noul ministru de interne. Într-un editorial publicat în ziarul francez Le Monde, Roberto Saviano, care trăieşte de 12 ani sub protecţia permanentă a poliţiei, a denunţat "rasismul grosier" al lui Matteo Salvini.



Salvini invocase în mai multe rânduri ideea ridicării acestui dispozitiv de protecţie. El a reiterat-o joi, dar de această dată în calitate de ministru de interne, explicând că revine "instituţiilor competente misiunea de a evalua dacă el riscă ceva".



"Pentru că mi se pare că el (Saviano) petrece mult timp în străinătate, deci este corect să evaluez modul în care banii italienilor sunt cheltuiţi", a declarat ministrul de interne. "Roberto Saviano este ultima dintre problemele mele şi îi trimit un sărut dacă se uită la noi. Este cineva care îmi trezeşte multă tandreţe şi afecţiune", a adăugat el ironic.



Nu este un secret că cei doi nu se agreează, iar declaraţiile lui Matteo Salvini sunt un răspuns la ultimele critici ale lui Roberto Saviano. Scriitorul a denunţat, în special, rasismul guvernului şi al ministrului, care au decis să împiedice nava Aquarius să acosteze în Italia cu migranţi la bord şi doreşte un recensământ al romilor în ţară pentru a-i putea expulza mai uşor.



"Matteo Salvini nu ştie ce sunt şi cum operează organizaţiile criminale. Matteo Salvini ignoră aceasta şi, pentru a o ascunde, vorbeşte despre imigraţi", scrie el în editorialul apărut joi în Le Monde, denunţând "rasismul grosier" al lui Salvini, pe care îl consideră incapabil să "garanteze adevărata securitate a italienilor".



Autorul volumului "Gomorra", anchetă răsunătoare despre mafia napolitană cunoscută sub numele de Camorra, este ameninţat cu moartea de mafie de la apariţia cărţii şi trăieşte sub protecţia permanentă a poliţiei de 12 ani, din decizia statului italian.



Afirmaţiile lui Matteo Salvini au provocat proteste la nivelul clasei politice italiene şi în special în aripa sa de stânga: "ameninţări inacceptabile" pentru unii, un "abuz de putere" pentru alţii. Fostul ministru de interne Marco Minniti a precizat la rândul său că "escortele poliţieneşti nu se decid şi nu se ridică la televiziune", ci ele sunt decise de un birou special, sub tutela Departamentului pentru securitatea publică, potrivit ziarului La Repubblica. AGERPRES