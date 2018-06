Mumbai a interzis utilizarea pungilor de plastic. Burger King, McDonald's şi Starbucks, amendate

Burger King, McDonald's şi Starbucks se numără printre zecile de companii care au fost amendate pentru că au încălcat o interdicţie recentă din Mumbai ce vizează utilizarea produselor din plastic de unică folosinţă, au anunţat marţi reprezentanţii municipalităţii din capitala economică a Indiei, citaţi de AFP.



Intrate în vigoare sâmbătă pe întregul teritoriu al statului Maharashtra din centrul Indiei, a cărui capitală este Mumbai, noile reglementări interzic folosirea produselor din plastic de unică folosinţă precum pungi, tacâmuri, pahare şi sticle sub o anumită dimensiune.



Firmele şi locuitorii riscă amenzi de 5.000 de rupii (63 de euro) la prima abatere şi de până la 25.000 de rupii (314 euro) în caz de recidivă.



Aproximativ 250 de angajaţi municipali din Mumbai, purtând uniforme albastre şi care fac parte din aşa-zisele "comandouri anti-plastic", au inspectat numeroase restaurante şi magazine din megalopolisul indian, ce are o populaţie de 20 de milioane de locuitori.



Nidhi Choudhari, coordonator municipal însărcinat cu monitorizarea implementării acelei interdicţii, a precizat că subalternii lui au întocmit procese verbale cu amenzi în valoare totală de 660.000 de rupii (8.300 de euro) în primele trei zile şi care au vizat 132 de companii comerciale.



"Toate aceste companii au fost amendate pentru folosirea paielor din plastic interzise şi a unor tacâmuri din plastic de unică folosinţă", a declarat el pentru AFP.



Reprezentanţii Starbucks India şi Hardcastle Restaurants - franciza din Mumbai a grupului McDonald's - nu au putut fi contactaţi până la ora transmiterii acestor informaţii, potrivit AFP.



Autorităţile indiene speră că noua măsură va permite curăţarea străzilor şi a plajelor din Mumbai de cantităţile uriaşe de deşeuri din plastic, după modelul majorităţii oraşelor din această ţară uriaşă din Asia de Sud.



Cele mai multe dintre cele 29 de state indiene au adoptat interdicţii parţiale sau totale ce vizează produsele din plastic de unică folosinţă, însă acele legi sunt arareori aplicate.



În capitala ţării, New Delhi, pungile din plastic sunt teoretic interzise, însă numeroase magazine continuă să le propună clienţilor lor.



Prim-ministrul Narendra Modi a promis recent că va elimina din India, o ţară afectată de niveluri dramatice de poluare, plasticul de unică folosinţă până în 2022. AGERPRES