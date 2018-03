Celebrul vulcan european, Etna, NU sta pe loc!

Etna, faimosul vulcan activ din Sicilia, se deplaseaza, agale, spre Marea Mediterană cu o viteza medie de 14 mm pe an, punând în pericol populatia care trăieste la poalele muntelui, arata măsurătorile realizate din 2001 pana in 2012.

Vulcanul Etna continua sa fie activ. Din ianuarie anul trecut, muntele a intrat într-o fază de erupţie, aruncand cenuşă şi lavă. Din ianuarie insa, nu a mai curs lava, fiind eliminate doar cenuşă şi gaze. Pe de alta parte, vulcanologul John Murray, de la Open University din Marea Britanie sustine ca "datele geologice indică faptul că astfel de fenomene de alunecare a munţilor vulcanici pot avea efecte devastatoare prin prăbuşirea unor versanţi întregi". Fenomene rare, dar extrem de devastatoare.

Etna este activ de mii de ani. Prima sa erupţie confirmată a avut loc in jurul anului 6000 î.Hr. Civilizaţiile antice au lăsat informaţii cu privire la erupţiile vulcanului încă din anul 1500 î.Hr. In perioada dintre erupţiile majore, Etna creşte. Potrivit expertilorbritanici, acest proces are partial legatura cu efectul gravitaţiei care dislocă materiale pe pantele abrupte ale vulcanului, dar si cu largirea camerei de magmă a vulcanului cu fiecare erupţie.

Senzorii GPS instalaţi pe munte au indicat că această extindere nu este însă simetrică. Murray şi echipa sa au înregistrat mişcările Etnei dintre erupţii, folosind datele adunate între 2001 şi 2012 de peste 100 de senzori GPS instalaţi pe pantele vulcanului si care au indicat faptul că vulcanul alunecă spre mare. Rata anuală a deplasării variază între 10 mm şi 17 mm, cu o medie de 14 mm. AGERPRES