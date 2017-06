NATO:  Cresc cheltuielile de apărare

Aliații europeni din NATO și Canada își vor crește cheltuielile pentru apărare cu 4,3% în 2017, a anunțat, ieri, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, ceea ce reprezintă un salt cumulat de 46 de miliarde de dolari de la stoparea tăierilor, în 2014.

„Pentru a asigura securitatea națiunilor noastre, trebuie să continuăm să lucrăm în sensul sporirii cheltuielilor pentru apărare și al unei distribuiri mai bune a sarcinilor între noi, în cadrul Alianței", a declarat Stoltenberg, cu o zi înainte ca miniștrii apărării din cadrul NATO să se reunească la Bruxelles pentru a discuta despre majorarea cheltuielilor destinate apărării, cerută de președintele american, Donald Trump. „Țările europene aliate trebuie să investească mai mult în apărarea lor, dar nu pentru a fi pe placul SUA, ci pentru că este în propriul interes”, a spus Stoltenberg, subliniind că 2017 va fi al treilea an consecutiv de creștere a bugetelor militare ale statelor membre ale NATO. „După ani de declin, din 2015 am înregistrat o creștere reală a cheltuielilor pentru apărare în rândul aliaților europeni și Canada ... iar în acest an prognozăm o creștere reală chiar mai mare de 4,3%”, a afirmat el. Creșterea preconizată pentru 2017 reprezintă cheltuieli suplimentare de 12 miliarde în Europa și Canada, nefiind luată în considerare majorarea considerabilă a bugetului militar al SUA anunțată de președintele Trump.