Nicolas Maduro vrea o discuție ”face to face” cu Donald Trump

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă că doreşte să aibă relaţii de respect cu administraţia Statelor Unite şi să vorbească "face to face" (faţă în faţă - n.r.) cu liderul acestei ţări, Donald Trump, transmite EFE.



"Spuneţi-i preşedintelui Donald Trump că năzuiesc ca într-o zi să dau mâna cu el şi să vorbesc 'face to face', în condiţii de respect, de avantajele pe care trebuie să le aibă şi le pot avea relaţiile bune între guvernul Statelor Unite şi guvernul bolivarian al Venezuelei", a spus Maduro, într-un eveniment televizat, prilejuit de semnarea unor acorduri cu directorii companiei americane Horizontal Well Drillers.



Totodată, Maduro şi-a exprimat speranţa "să se deschidă porţile mai degrabă mai devreme decât mai târziu" pentru ca relaţiile tensionate dintre cele două ţări să fie "la înălţime". "Către aceasta tind şi voi depune toate eforturile", a insistat el.



Trump a avut o atitudine critică faţă de guvernul Venezuelei şi a declarat că această ţară este "un dezastru". Preşedintele american s-a întâlnit în mai multe rânduri cu lideri regionali şi şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu criza venezueleană, aminteşte EFE.