Noi dezvaluiri socante privind accidentul nuclear de la Cernobal!

Urmele a doi dintre izotopii xenonului, descoperiti in imprejurimile centralei de la Cernobal imediat dupa accidentul din 26 aprilie 1986, arata ca scanteia de la statia atomica a fost generata de o explozie nucleara, de nu una obisnuita, afirma un cercetorul suedez intr-un articol publicat in revista Nuclear Technology.

"Credem ca exploziile nucleare generate de neutroni in partea inferioara a canalelor de combustibili au dus la formarea unor jeturi puternice de carburant incandescent si materie a reactorului. Ele au strapuns capacele de 350 de kilograme ale canalelor, au trecut prin acoperisul reactorului, ridicandu-se la o inaltime de trei kilometri, unde au fost luate de vant si duse spre Cerepovets. Explozia aburului care a distrus carcasa reactorului s-a produs la o distanta de 2,7 secunde", a spus Lars-Erik De Geer, de la Agentia pentru cercetari in domeniul apararii a Suediei.

Reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobal a explodat in noaptea de 26 aprilie 1986, cand personalul statiei efectua un experiment privind folosirea energiei de rotatie a turbionei ramasa in reactor pentru racirea lui si alimentarea sistemelor de securitate.

Testele au fost amanate in cateva randuri, dupa oprirea blocului energetic ceea ce, in combinatie cu specificul reactorului, a condus la o crestere necontrolata a capacitatii la ora 1,24 in noaptea dezastrului. Au urmat deflagratiile, distrugerea unei parti substantiale a instalatiilor, cu aruncarea in atmosfera a unei cantitati uriase de substante radioactive.

Martorii oculari au relatat ca dinspre reactorul aviariat s-au auzit cel putin doua explozii puternice la diferenta de cateva secunda. Pana acum, oameni de stiinta si istorici au considerat ca ambele deflagratii au fost nenucleare, cauza lor fiind dereglarile aparute in circulatia apei. De Geer si colegii lui au analizat insa datele stranse imediat dupa accident si au ajuns la concluzia ca prima explozie a fost de cu totul alta natura, respectiv atomica.

O teorie care poate prinde fi verificata numai pe baza rapoartelor privind concentratia de izotopi de xenon din atmosfera Germaniei si a altor tari, peste care a trecut cea mai mare parte a norului de emisii radioactive. Daca diferentele din concentratiile de xenon se patreaza, ideea lor va dobandi dreptul la viata.