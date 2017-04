Noi manifestaţii în Rusia împotriva preşedintelui Putin şi zeci de arestări

Sute de persoane au manifestat sâmbătă în mai multe oraşe ale Rusiei împotriva unui eventual nou mandat prezidenţial pentru Vladimir Putin, sfidând astfel interdicţia pe care autorităţile locale au decis-o în unele oraşe, fapt pentru care circa 120 de manifestanţi au fost arestaţi la Sankt-Petersburg, informează AFP.



Reuniţi sub sloganul 'Ne-am săturat de el', protestatarii au răspuns apelului lansat de mişcarea 'Rusia Deschisă', fondată de opozantul şi fostul oliharh rus aflat acum în exil, Mihail Hodorkovski.



Potrivit corespondentului agenţiei France Presse, la Sankt-Petersburg numărul protestatarilor reuniţi în centrul oraşului a fost de circa 200. Primăria a interzis protestele, astfel că forţele de ordine au intervenit şi, potrivit ONG-ului OVD-Info, aproximativ 120 de manifestanţi au fost reţinuţi.



La Moscova demonstraţia s-a desfăşurat fără incidente. Tot potrivit France Presse, peste 200 de persoane au plecat într-un marş care s-a încheiat în faţa Kremlinului, unde manifestanţii au depus petiţii.



Agerpres scrie că proteste au avut loc şi în alte oraşe, precum Toula, situat la circa 200 de kilometri sud de Moscova şi unde potrivit aceluiaşi ONG au fost arestaţi 21 de manifestanţi, sau Keremovo, în Siberia, unde tot conform OVD-Info 16 protestatari au ajuns în arest.



Preşedintele Vladimir Putin nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, vreo intenţie de a participa la scrutinul prezidenţial care va avea loc anul viitor în luna martie.

A group launches anti-Putin protests in Russia. President Putin enjoys high popularity rates and is expected to run for reelection nxt yr. pic.twitter.com/oYYIQlkb0l