Norvegia, îngrijorată de schimbările climatice care pun în pericol rezerva mondială de seminţe din Svalbard

Norvegia a anunţat măsuri de protecţie suplimentare în jurul rezervei mondiale de seminţe din Svalbard, o preţioasă ''Arcă a lui Noe'' vegetală, care a fost recent deteriorată de scurgeri de apă survenite după o creştere a temperaturii, informează France Presse.



Situată în arhipelagul norvegian Svalbard, în Arctica, îngropată la mai mult de 120 de metri pe interiorul unui munte, rezerva are scopul de a conserva eşantioane de seminţe ale principalelor specii cultivate pentru a le proteja împotriva riscurilor de dispariţie cauzate de dezastre naturale, războaie, schimbările climatice etc.



Aceasta poate găzdui mai multe milioane de eşantioane, care rămân în proprietatea celor care le-au depus.



Temperatura acestui depozit este de -18°C, optimă pentru conservarea acestor seminţe stocate în lăzi sau cutii aliniate pe rafturi.



Cu toate acestea, în octombrie 2016, cel mai cald an înregistrat, topirea permafrostului a provocat o scurgere de apă pe aproximativ 15 metri la intrarea în tunelul de 100 de metri care conduce la rezervă.



''Apa care s-a scurs în interior s-a transformat în gheaţă (...) Am retras-o'', a explicat Hege Njaa Aschim, un purtător de cuvânt al guvernului norvegian.



Nicio sămânţă nu a fost deteriorată.



Cei care administrează această ''Arcă a lui Noe'' vegetală construiesc în prezent un perete etanş pentru a adăuga o protecţie suplimentară. ''Orice lucru care poate fi sursă de căldură va fi, de asemenea, eliminat din depozit'', a mai spus Hege Njaa Aschim.



''Noi luăm această problemă foarte în serios şi urmărim situaţia cu atenţie'', a adăugat responsabila, citată sâmbătă de AFP. ''Trebuie să-i ascultăm pe experţii în probleme climatice''.



Înfiinţat în 2008, depozitul are şi rolul de plasă de siguranţă pentru aproximativ 1.700 de bănci de gene existente în lume.AGERPRES