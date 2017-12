Noua Zeelandă a celebrat Noul An cu un impresionant foc de artificii

Mii de de persoane s-au sărutat şi au ciocnit pahare de şampanie la Auckland, în Noua Zeelandă, sărbătorind Anul Nou 2018 în faţa exploziei de culoare aduse de artificii pe cerul turnului SkyCity, conform publicaţiei britanice The Mirror.



Numărându-se printre primele ţări care păşesc în noul an, Noua Zeelandă a trecut în 2018 la o oră după ce Samoa, Insula Crăciunului şi Kiribati.



SkyCity - un cazinou şi centru pentru evenimente din Auckland - s-a aflat din nou în centrul atenţiei cu un fastuos foc de artificii.



Un uriaş ceas digital amplasat pe turn a afişat numărătoarea inversă până la momentul zero când cerul s-a aprins de artificii.AGERPRES/