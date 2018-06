Noua Zeelandă va impune o taxă specială turiştilor străini

Noua Zeelandă a anunţat vineri ca va impune o taxă specială turiştilor străini pentru a face popularităţii sale în creştere ca destinaţie turistică şi a-şi finanţa dezvoltarea infrastructurii, informează AFP.



Decizia survine în contextul în care numărul turiştilor care vizitează această ţară de 4,5 milioane de locuitori a crescut cu aproape o treime în ultimii trei ani - ajungând la 3,8 milioane în cele 12 luni încheiate în luna aprilie.



"Această creştere rapidă (a numărului de turişti) are implicaţii asupra costurilor şi disponibilităţii infrastructurilor publice", a declarat ministrul turismului Kelvin Davis.



"Multe regiuni se luptă să facă faţă unei nevoi urgente de îmbunătăţire a infrastructurii - de la toalete publice la parcări", a explicat el.



Începând cu jumătatea anului 2019, Noua Zeelandă va impune o taxă de 25-35 de dolari neozeelandezi (15-21 de euro) turiştilor străini, care vor fi nevoiţi să suporte, de asemenea, din noiembrie viitor, o majorare a taxelor pentru viză şi imigrare. Australienii şi rezidenţii majorităţii ţărilor din Forumul Insulelor din Pacific vor fi scutiţi.



Turismul este unul dintre pilonii economiei Noii Zeelande. În primul an, guvernul speră să obţină în urma acestei decizii 80 milioane de dolari, dintre care jumătate vor finanţa infrastructura, iar jumătate vor fi destinaţi protejării mediului.



Pe de altă parte, Davis nu crede că măsuri ar putea descuraja oamenii să viziteze Noua Zeelandă. "Dacă comparăm aceste costuri suplimentare cu costul călătoriei pentru cineva care vine, să zicem, din Statele Unite, adică circa 1.200 de dolari neozeelandezi, ele nu vor face prea multă diferenţă", a spus el.



Potrivit datelor publicate în luna septembrie de către organizaţia responsabilă de promovarea industriei turismului, New Zealand Tourism, 35% dintre neozeelandezi consideră că "vizitatorii internaţionali exercită prea multă presiune" asupra ţării, faţă de doar 18% în decembrie 2015.AGERPRES