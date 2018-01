Inghesuiala mare! 66 de persoane vor sa-i ia locul lui Putin la Kremlin

In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala programata pentru martie anul curent. Mai multi pretendenti la presedintia Rusiei s-au inregistrat doar in 1996, cu 78 de dosare inregistrate.

Cum se explica situatia creata? Analistii vorbesc de "efectul Sobciak". Problema este ca anunturile privind intentiile electorrale ale unora si altora s-au inmultit dupa intrarea in cursa a Kseniei Sobciak, prezentatoare si realizatoare TV, fiica fostului primar al Sankt-Petersburgului, omul care l-a invatat jocurile politice pe actualul locatar de la Kremlin, Vladimir Putin.

Printre actualii candidati figureaza nume deja consacrate ale politicii ruse, precum Vladimir Jirinovski, liderul liberal-democratilor rusi si care este la a cincea tentativa de a ajunge la Kremlin sau Grigori Iavlinski, presedintelui formatiunii Iabloko. Nu trebuie uitat, fireste, Vladimir Putin, care anul acesta candideaza insa ca independent.

Iata cateva dintre candidaturile mai deosebite:

1. Pavel Grudinin are 57 de ani si conduce o mare intreprindere agricola, "Sovhozul Lenin". El a fost propus de comunistii rusi.

2. Maksim Suraikin. Are 39 de ani, candidatura lui fiind inaintata de partidul "Comunistii Rusiei". Formatiune care, la alegerile parlamentare din 1016 a mers cu un program intitulat "Zece lovituri staliste impotriva capitalismului si imperialismului american".

3.Irina Volynets este co-fondatoarea si presedintele miscarii Comitetului national al parintilor si are 38 de ani. In urma cu doi ani, Irina a incercat sa ajunga in parlament, dar a esuat.

4. Vladimir Mihailov este deputat al parlamentului regional din Kostroma, intreprinzator, inventator. Are 53 de ani si, printre altele, isi doreste pentru Rusia relatii de prietenie cu alte state,d ar si o armata puternica, dotata cu o doctrina defensiva bine conturata.

5. Ekaterina Gordon. In varsta de 37 de ani, Gordon lucreaza in presa. "Sunt mama a doi copii si de mai bine de zece ani lucrez ca jurnalist. Din propria experienta stiu cum lucreaza justitia, cum femeile isi cresc copiii si cum barbatii fug de responsabilitati", spune Ekaterina.

6. Serghei Pahomov este actor, pictor, prezentator tv. La cei 51 de ani ai sai, el spune ca "programul meu va fi dedicat oraselor dupa interes: pentru banditi, pentru violonisti, balerine... Iar intre localitati vor exista drumuri minunate, foarte bine protejate".

7. Alina Vituhnovskaia este poetesa, activista. Printre altele, Alina, 44 de ani, se pronunta impotriva federalismului, sustine desovietizarea si introducerea unui venit minim garantat lunar pentru toti cetatenii Rusiei, indiferent de vechimea in munca sau statut social, de 500 de dolari.

8. Elena Klimashkina este, potrivit presei, vanzatoare. Si-a depus candidatura pentru ca vrea o asistenta medicala gratuita in Rusia, deschiderea unor "magazine de stat" pentru comercializarea exclusiva a produselor de protductie autohtona.