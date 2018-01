Numărul studentelor l-a depăşit pe cel al studenţilor la Oxford, pentru prima dată în istoria universităţii

Universitatea Oxford din Marea Britanie a oferit mai multe locuri femeilor decât bărbaţilor pentru studii de licenţă pentru prima dată în istoria sa aproape milenară, informează The Guardian şi The Independent.



Potrivit serviciului de admitere Ucas (Universities and Colleges Admissions Service), portalul prin intermediul căruia se aplică la universităţi din Regatul Unit, universitatea Oxford, aflată în fruntea topului mondial al universităţilor, a făcut mai multe oferte femeilor şi a acceptat mai multe femei la cursurile sale decât bărbaţi.



Datele publicate joi de Ucas arată că 1.275 de fete de 18 ani care au aplicat au primit oferte de studiu la Oxford anul trecut şi 1.070 au primit notele necesare pentru a ocupa locul, în timp ce 1.165 de băieţi de aceeaşi vârstă care au aplicat au primit oferte şi 1.025 au îndeplinit standardele cerute, asigurându-şi locul la prestigioasa universitate.



De asemenea, dintre solicitanţii de toate vârstele din Marea Britanie, femeile au primit mai multe oferte de a studia decât bărbaţii, în ciuda numărului mai mic de aplicaţii.



Cu toate că şi Cambridge a făcut mai multe oferte femeilor, mai mulţi bărbaţi au ocupat locuri la rivala tradiţională a universităţii Oxford, potrivit datelor publicate de Ucas.



Aceasta reprezintă probabil cea mai importantă piatră de hotar în efortul de egalitate de gen la această universitate, de când facultăţile acesteia, la care anterior puteau studia doar bărbaţi, au început să accepte şi studente cu peste 40 de ani în urmă, comentează Forbes.



Universitatea Oxford, care a fost creată în anul 1249, a admis în premieră studente în 1878, odată cu înfiinţarea primului colegiu doar pentru femei. Acesta a fost urmat de alte patru, dar abia în 1974, colegiile care anterior era destinate doar bărbaţilor şi-au deschis porţile şi pentru femei. Toate colegiile sale au început să primească atât băieţi, cât şi fete din 2008.



Dar în timp ce egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi s-a îmbunătăţit, cifrele arată că există încă obstacole semnificative în calea studenţilor din medii defavorizate şi aparţinând minorităţilor etnice.



Conform Ucas, un număr record de studenţi din cele mai sărace medii intră la universităţi de top, dar cele mai bogate persoane în vârstă de 18 ani au încă şanse de şase ori mai mari de a-şi asigura un loc.



Cifrele Ucas au inclus numai solicitanţii din Marea Britanie, nu şi din afara ţării.AGERPRES