NYT: CIA intotdeauna s-a amestecat procesul electoral al altor tari

Din momentul infiintarii sale, Agentia centrala de informatii (Central Intelligence Agency, CIA) a Statelor Unite a intervenit in alegerile din diferite tari, informeaza New York Times, citand fost angajati ai respectivei institutii si experti in domeniu.

"Daca veti intreba un lucrator al CIA daca rusii au incalcat regulile sau au facut ceva neobisnuit, raspunsul va fi 'nu, absolut deloc", sustine cotidianul amerrican, citandu-l pe Steven Hall, retras la pensie in 2015 dupa 30 de ani de activitate la CIA.

Potrivit spuselor sale, Statele Unite mereu au efectuat operatiuni de amestec in procesul electoral. Fostul agent si-a exprimat, totodata, speranta ca aceste actiuni vor fi continuate.

"Ne-am ocupat de astfel de chestiuni de la fondarea CIA, in 1947. Foloseam postere, pamflete, distribuiam materiale informationale si de propaganda, si asa mai departe. Plasam informatii false in presa straina", a completat, la randul sau, Loc Johnson, care si-a inceput cariera in Senatul american in anii 1970 cu o analiza a activitatii CIA.

Dupa cum noteaza, in context, New York Times, gratie CIA, americanii au inlaturat de la puteri lideri in Iran si Guatemala in anii 1950 si au sustinut lovituri de stat intr-o serie intreaga de tari in anii 1960. CIA a organizat, de asemenea, asasinate din motive politice si a sprijinit guvernele anticomuniste din America Latina, Africa si Asia, mentioneaza cotidianul american.