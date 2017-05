O agentă FBI s-a căsătorit cu teroristul pe care trebuia să-l investigheze şi l-a avertizat că este monitorizat

O agentă a FBI, care a primit din partea acestei agenţii misiunea să investigheze un terorist al grupării Statul Islamic (SI), s-a căsătorit cu el şi l-a avertizat că se află în atenţia serviciilor secrete, informează postul CNN, citat miercuri de publicaţia spaniolă ABC.



Povestea agentei Daniela Greene s-a petrecut în anul 2014, dar a fost până acum ţinută sub tăcere. Ea a primit sarcina să intre în contact cu un terorist care nu era unul oarecare. Este vorba despre Denis Cuspert, un rapper german radicalizat de gruparea jihadistă Statul Islamic.



El a ajuns în atenţia serviciilor de informaţii pentru activitatea sa de recrutare a unor adepţi ai acestei grupări. În Germania era cunoscut sub numele de rapper de Deso Dogg, iar în Siria sub cel de Abu Talha al-Almani. L-a elogiat pe Osama ben Laden într-un cântec, l-a ameninţat pe preşedintele Barack Obama printr-un gest prin care sugera că-i taie gâtul şi a apărut în înregistrări video de propagandă ale SI, inclusiv într-unul în care ţinea în mână capul unui om care fusese decapitat.



Agenta FBI Daniela Greene, angajată în acest serviciu ca traducătoare, a plecat în Siria în anul 2014 minţindu-şi superiorii de la Washington cu privire la destinaţia sa. Mai mult decât atât, ea l-a avertizat pe teroristul cu care se căsătorise că este monitorizat.



Dar la câteva săptămâni după ce s-a căsătorit, ea a început să conştientizeze ce greşeală a făcut. Atunci a decis să revină în SUA, unde însă a fost imediat arestată. A acceptat să coopereze cu autorităţile şi a fost condamnată la doi ani de închisoare, fiind eliberată în vara anului trecut.



Dezvăluirea acestui caz este stânjenitoare pentru FBI, o instituţie ce are ca sarcină combaterea terorismului. Există şi semne de întrebare cu privire la tratamentul relativ blând de care agenta a beneficiat, sentinţa primită fiind mai mică decât cele date de obicei în cazul celor acuzaţi de tentativă de a se alătura combatanţilor jihadişti în Siria. Judecătorul şi-a motivat însă verdictul prin faptul că acuzata a cooperat în ancheta ale cărei detalii rămân însă necunoscute.

Sursa: www.agerpres.ro