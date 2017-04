O alunecare de teren din Kârgâzstan a curmat viețile a 24 de persoane

O alunecare de teren a provocat sâmbătă dimineaţa moartea a 24 de persoane, printre care nouă copii, într-un sat din Kârgâzstan, a anunţat Ministerul Situaţiilor de Urgenţă din acest stat, relatează AFP.



"24 de cetăţeni din Kârgâzstan în total, printre care nouă copii, au murit în alunecarea de teren din sudul ţării", a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Elmira Şeripova, scrie Agerpres.

Sursă foto: Ryskeldi Satke - Twitter

Images from southern Kyrgyzstan. Massive landslide (1M cubic meters) in the village of Ayu, Uzgen district. 24 residents feared dead. pic.twitter.com/1sOIo8Ccrz