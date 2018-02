O fată de 11 ani "nu este un copil", spune avocatul unui bărbat acuzat de abuz sexual

Un bărbat din Franţa, în vârstă de 29 de ani, s-a prezentat în faţa tribunalului, marţi, într-o suburbie din Paris, fiind acuzat de abuzuri sexuale asupra unei fete în vârstă de 11 ani, un caz ce a redeschis dezbaterea în legătura cu vârsta de consimţământ acceptată în Franţa, scrie The Guardian.

Franţa nu are o vârstă legală sub care un minor nu poate fi de acord în privinţa relaţiilor sexuale – deşi Înalta Curte a ţării a menţionat că minorii cu vârste de sub cinci ani nu au consimţământ. În acest context, avocaţii suspectului au argumentat că fata avea consimţământ şi era conştientă de ceea ce făcea, în timp ce avocaţii fetei susţin că aceasta este mult prea mică şi confuză pentru a opune rezistenţă.

Într-o decizie care i-a şocat pe mulţi, biroul judecătorului din oraşul Pontoise a decis să îl acuze pe bărbat nu de viol, ci de “abuz sexual al unui minor sub vârsta de 15 ani”.

Avocaţii apărării au afirmat că bărbatul şi fata s-au întâlnit într-un parc, iar fata l-a urmat în mod voluntar în apartamentul lui şi şi-a dat consimţământul în privinţa relaţiilor sexuale. De asemenea, aceştia susţin că suspectul, atunci în vârstă de 28 de ani, credea că fata are cel puţin 16 ani.

Familia fetei a depus o plângere pentru viol, însă judecătorii susţin că bărbatul nu a folosit violenţa sau constrângerea. Legea franceză defineşte violul ca un act sexual comis “prin violenţă, constrângere, ameninţare sau surprindere”.

“Avea 11 ani şi 10 luni, aproape 12 ani”, a spus avocatul apărării, Marc Goudarzian, marţi. “Asta schimbă povestea. Nu este un copil”.

Dacă suspectul, tată a doi copii, va fi găsit vinovat de abuz sexual, va fi condamnat la cinci ani de închisoare. În schimb, dacă va fi găsit vinovat de violul unui minor sub vârsta de 15 ani, pedeapsa creşte până la 20 de ani în închisoare.